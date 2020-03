Provisorische Brücke über die Ems ist ab sofort benutzbar

Der Fuß- und Radweg auf dem Deich in Greven zwischen Freibad und Brücke am Hallenbad kann ab Freitag, 20. März, wieder genutzt werden, teilt das Regierungspräsidium in Münster mit.

Im Laufe des Tages werden noch Restarbeiten an der Baustelle erfolgen und der Autokran wieder abgebaut. Zwei von Schwertransportern angelieferte Brückenelemente mit 36 Meter Länge und 20 Tonnen Gewicht waren von einem 300 Tonnen-Autokran auf vorbereitete Fundamente rechts und links der Ems abgelegt worden.

Anschließend erfolgte das Auflegen der Fahrbahnplatten zwischen den Brückenelementen. Ab kommenden Montag, 23. März, beginnt dann der Baubetrieb zum Umbau der beiden Grevener Wehre.

Wegen der aktuellen Entwicklungen muss der geplante „Baustellenspaziergang“ am 18. April auf unbestimmte Zeit verschoben werden, teilt das Regierungspräsidium mit.