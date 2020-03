Rien ne va plus auch am FMO

Ein bisschen kommt noch rein in die Kasse. Um genau zu sein 2,36 Euro pro Tonne und Tag. Auf so viel beläuft sich die Parkgebühr. Nein, nicht bei den Autos. Die Gebühr müssen die Eigentümer der Flugzeuge zahlen, die derzeit am Flughafen Münster-Osnabrück geparkt sind. Fünf sind es zur Zeit. „Das werden vermutlich aber noch mehr“, erklärt Andres Heinemann , Sprecher des FMO.

Aber: Das war es dann auch. Denn der Flugbetrieb am FMO ist so gut wie eingestellt.

Das sieht man auf dem ersten Blick auf der Anzeigentafel. Ob Ankunft oder Abflug, ob München oder Frankfurt – überall steht „annulliert“. Und das hat Konsequenzen. Zuerst natürlich für einen ganz großen Teil der 450 Mitarbeiter des FMO. „Für den Großteil der Mitarbeiter haben wir Kurzarbeit beantragt, die haben wir nach Hause geschickt.“

Gesamte Terminal geschlossen

Logisch: Keine Flüge, keine Arbeit. Und da so gut wie nichts passiert – bis auf ein paar Geschäftsflüge – ist ab heute auch das gesamte Terminal geschlossen. „Für eventuell noch ankommende oder abfliegende Fluggäste halten wir eine operative Einheit vor, die am General-Aviation-Schalter Dienst tut“, sagt Heinemann.

Und es wird noch etwas geändert. „Bislang konnten Flugzeuge rund um die Uhr spontan bei uns landen“, erklärt Heinemann. Da sei ab sofort nur noch mit einem vierstündigen Vorlauf möglich. „Nur so können wir den Aufwand auf ein Minimum herunter fahren.“

Eigentlich war der Flughafen gut in das Jahr gestartet. „Wir hatten im ersten Quartal ein Plus von 25 Prozent bei den Fluggästen verzeichnet und sind gut aufgestellt“, so Heinemann. Wie sich die Corona-Krise finanziell auf den FMO auswirken werde, sei schwer zu erfassen. „Das hängt natürlich davon ab, wie lange wir mit dieser Krise zu kämpfen haben“, sagte Heinemann. Aber das wisse natürlich im Moment leider niemand.