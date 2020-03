Plötzlich werden Wünsche mancher Innenstadt-Kaufleute erfüllt. Allerdings nur wegen und für Corona. Die Parkautomaten auf den städtischen Großparkplätzen werden vorübergehend außer Betrieb gesetzt und auch die Gebühren für das Parkdeck an der Martinischule entfallen ab Freitag, heißt es in deiner Pressemitteilung der Stadt. Der Grund ist, dass es wegen der Schließung der meisten Geschäfte nicht mehr sinnvoll sei, innerstädtischen Parkraum mit Parkgebühren zu bewirtschaften. Die Aussetzung der Parkgebühren solle so lange gelten, bis das allgemeine Kontaktverbot beendet wird und die Läden wieder öffnen dürfen.