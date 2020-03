Voss in bester Gesellschaft

Von Anfang an ist diese CD eines: selten. Michael Voss , Sänger, Gitarrist und Produzent aus Greven, singt die Hits seiner Jugend. Aber verkauft werden von seiner Scheibe nur 300 Stück, weltweit, genau abgezählt. „Nicht mehr“, sagt Voss. Auch wenn noch so populäre Weggenossen dafür in seinem Aufnahmestudio an der Grevener Marktstraße standen.

Erinnerungsalbum

Schon einmal hat der Produzent von Rockgrößen wie Michael Schenker, Wolfpakk und Phantom 5 ein Erinnerungsalbum aufgenommen. Schließlich ist er selber als Gitarrist und Sänger auf den Bühnen der Welt und der Region unterwegs. Zum Beispiel mit der münsterischen Gruppe Madmax.

Michael Voss mit Jürgen Drews Foto: Voss

Die erste CD hieß „Remember Yesterday“. Sie hat er seinem Vater gewidmet, der seine musikalischen Ambitionen nicht ausgebremst hat. Diesmal will er ebenfalls an die alten Zeiten anknüpfen. „In best Company“ heißt die Produktion, in bester Gesellschaft also.

Pro Stück ein Gast

Pro Musikstück steht ein Musiker auf der Setlist, mit dem Voss in seiner 40-jährigen Laufbahn zu tun hatte. „Ein Who is Who der Szene“, sagt er selbst.

Die Gäste Hier die langjährigen Wegbegleiter von Michael Voss, die auf der CD mitmachen: Alen Brentini, Axel Urban, Berenice Zsifkovits, Chris Elbers, Christoph Erbse, Claus Lessmann, David Hanselmann, Francis Urton, Gary Barden, Holggy Begg, Jan Löchel, Jürgen Drews, Linda Lulka, Martin Huch, Matthias Rethmann, Molly Duncan, Oliver Betke, Randolph Rose, Rubbish, Steffi Stephan, Tony Carey, Van de Forst. ...

Und zwar zunächst einmal der westfälischen Szene. Allen voran Mallorca-König Jürgen Drews, der bekanntlich seinen Hauptwohnsitz in Rorup bei Dülmen hat.

Michael Voss mit Randolph Rose Foto: Voss

Dann natürlich Steffi Stephan, dessen Tonstudio Voss früher geleitet hat. „Mein Kumpel Michael“, sagt der Senior-Chef vom Jovel und Lindenberg-Bassist, „ist ein super Sänger und geiler Komponist.“ Stephan spielte mit Voss den Song Jo Ann Walker von New Triumvirat: „Mann, was war das ein Spaß.“

Ein anderer Altstar im Ruhestand, der auf der CD fröhlich Urständ feiert, ist Randolph Rose. „Mit dem bin ich vor 40 Jahren schon herumgezogen“, sagt Michael Voss. Rose sang in den alten Hitparaden der 70er so nette Songs wie „Nur ein Flirt“ oder „Heia Safrari“. Er lebt heute in Westerkappeln.

„Schön, dass wir mal wieder zusammen gesungen haben“, sagt Randolph Rose im Video, „keep on rocking.“ Und dabei zeigt er die „Manu cornuta“, das etwas anzügliche Grußzeichen der Hardrockszene – plus herausgestreckter Zunge. So sind sie, die alten Herren der Schlagerbranche.

Status-Quo – sein Held

Auch Francis Rossi, altgedienter Gitarrist der Rockgruppe Status Quo, gibt der Scheibe seinen Segen. In einem Kurzvideo auf Voss‘ Facebookseite bedauert der mittlerweile ältere Herr mit Hardrock-Vergangenheit, dass er nicht persönlich dabei sein konnte: „I wish you good luck.“ Was für eine Ehre. „Er ist einer meiner Heroes“, sagt Voss, sein erstes Rockkonzert überhaupt war am 6. Februar 1979 in der Halle Münsterland. Da rockte Status Quo.

Die handsignierten CDs werden nur deutschlandweit versandt. „Die versicherte Versand weltweit“, sagt Voss, „ist einfach zu teuer.“ Die Scheibe enthält 15 Songs, von „That‘s Rock‘n‘Roll“ von Eric Carmen, bis Xanadu von E.L.O. Passend zum Thema: Supertramp, Take the long way home.

Bestellen kann man die CD per Email bei VDF Managment, c/o Eva von der Forst, evdforst@gmx.de. Inclusive Versand kostet die CD in Deutschland 15 Euro. Das Album wird ab dem 1. April ausgeliefert.

Auf Facebook kann man unter facebook.com/michael.voss.1420 einige Videos mit Musikern und Förderern der CD sehen.