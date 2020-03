Neue Medien helfen in der Krise

„Diese Zeit dient auch dafür, dass wir neue Wege ausprobieren und für uns intensivieren.“ Klaus Lunemann , Pfarrer der St. Martinus-Gemeinde ist sich der neuen Möglichkeiten der sozialen Netzwerke für die Zukunft bewusst: „Und wir sind sehr dankbar dafür.“

Ähnlich sieht es in der evangelischen Christuskirche aus. Pastor Jörn Witthinrich hielt zuletzt einen Gottesdienst online ab (wir berichteten): „Das sind Kanäle, die uns trotz Corona ermöglichen, bei unserer Gemeinde zu sein.“

Beide Geistlichen sagen, dass wegen der Jugendarbeit der Kontakt über soziale Medien und das Internet zwar kein Neuland sei, aber nun „ganz stark in den Vordergrund“ rücke.

Etwa beim Thema Seelsorge: „Natürlich wäre die persönliche Nähe schöner, aber das geht jetzt nicht“, sagt Witthinrich. WhatsApp, E-Mail, Skype und das Telefon sind nun die Elemente, mit denen die Kirchen täglich Kontakt aufnehmen.

Witthinrich: „Wir werden sehr viel angeschrieben, das Angebot für Seelsorge nehmen viele an.“ Das kann Klaus Lunemann nur bestätigten.

Viele Menschen würden sich rund um das Corona-Virus Sorgen machen, berichtet Witthinrich. Lunemann sagt: „Fast bei allen und besonders bei den Menschen mit schweren Vorerkrankungen schwingt Unsicherheit mit. Das ist klar, weil es für uns alle eine neue Situation ist. Oft kommt die Frage: Wie lange hält das wohl an?“

Und sein evangelischer Kollege Witthinrich stimmt zu: „Für uns alle ist der Alltag, wie wir ihn kennen, weg. Damit müssen viele erst einmal klar kommen.“

Gottesdienste fallen in beiden Gemeinden aus, online bietet die evangelische Kirche einen Ersatz an. Auch Lunemann hatte bereits ein Grußwort per Video im Internet veröffentlicht, verweist ansonsten auf die täglichen Online-Angebote des Bistums Münster und sagt: „Mit Blick auf die Ostertage werden wir unseren Besuchern noch einiges bieten wollen.“

In Zeiten von Corona ist für beide Geistliche klar: Zusammen sind wir stärker. Überall würden neue Ideen der Kommunikation aus dem Boden schießen, berichtet Lunemann: „Man muss sie nur nutzen und dabei nicht die älteren Menschen vergessen, die nicht bei Facebook und Co sind.“

Dafür lädt seine Kirche täglich um 19.30 Uhr zum gut angenommenen Abendgebet durchs Glockengeläut ein. Außerdem: „In den kurzen Videoclips wollen wir Elemente der Kirche in den Vordergrund rücken. Damit geben wir den Menschen heimatliche Gefühle.“

Neben Gottesdiensten wird aber auch der traditionelle Austausch nach Ghana in diesem Jahr ausfallen. Trauungen, Konfirmationen und Firmungen werden in beiden Kirchen vorerst verschoben. Witthinrich sagt: „Dafür haben auch alle Verständnis.“

Schwieriger wird es bei Beerdigungen: Etwa 15 bis 20 Personen dürfen nur noch dabei sein, wenn möglich sollen die Beisetzungen im Freien stattfinden. In Corona-Zeiten haben beide bereits solche Beerdigungen geführt und sagen mit Blick auf Abstandsregelungen und weitere hygienische Vorschriften: „Die Leute halten sich an die Regeln.“ Außerdem würde es die Möglichkeit geben, Trauerfeiern nachzuholen, berichtet Lunemann im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wie in so vielen Bereichen gilt auch hier: „Es ändert sich fast täglich etwas. Niemand weiß, wie die Regularien in einer Woche sind“, so Witthinrich.

Das persönliche Miteinander fällt zurzeit zwar aus, dafür rücken soziale Medien in den Vordergrund – mit ihnen viele Hilfsprojekte. Für die beiden Pfarrer ist es eine Zeit, in der Menschlichkeit und Nächstenliebe neue Chancen erfahren.