Schon der Probelauf setzte Energie frei

Es sollte die Wanderung ihres Lebens werden – doch nun steht auch sie wegen des Corona-Virus auf der Kippe. Ursula Dinkels-Barlage hat für Frauen mit Krebs eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg organisiert.

Ende April soll es losgehen: „Abgesagt ist die Wanderung noch nicht“, sagt die Initiatorin. In Absprache mit dem begleitenden Arzt Dr. Akbar Ferdosi , Mediziner am Brustzentrum Nordmünsterland, soll Mitte April darüber beraten werden. Angst, sich mit dem Virus anzustecken haben die Frauen nicht – und das, obwohl sie zur Risikogruppe gehören. „Sie haben Angst, dass die Wanderung ausfällt“, so Dinkels-Barlage. Eine Woche, fünf Etappen und 102 Kilometer stehen auf dem Plan. „Die Wanderung setzt bei den Teilnehmerinnen so viel Energie frei.“

Ausfallen lassen ist keine Option – „die Frauen sind so motiviert. Die meisten sind überzeugt: ‚Wenn ich das schaffe, dann schaffe ich auch das mit dem Krebs‘“,

Auf ihre Idee hat Ursula Dinkels-Barlage viel Resonanz bekommen – überwiegend positiv. Aber auch kritische Stimmen wurden laut. Einige konnten nicht verstehen, dass die Frauen für ihre Reise Spenden sammeln. „Jede bezahlt ja ihren Anteil, aber für die professionelle Hilfe brauchen wir Geld“, erklärt die Organisatorin. Aber es haben sich auch viele Frauen gemeldet, die in Zukunft bei so einer Pilgerreise teilnehmen möchten. „Es hat weite Kreise gezogen“, freut sich Dinkels-Barlage. Sogar das Fernsehen möchte die Teilnehmerinnen auf ihrer Reise nach Spanien und auf ihrem Weg über den Jakobsweg begleiten.

Die ersten drei Probewanderungen zum Trainieren haben die Frauen hinter sich gebracht. Mit zehn Kilometern ging‘s los – die letzte Distanz betrug 22 Kilometer. „Zehn Kilometer am Stück – davor hatten die meisten anfangs Respekt“, schildert die Emsdettenerin die Situation. „Die 22 Kilometer waren dann ein richtiger Hype. Es war ein tolles Gefühl, dass man das schafft.“

Diese Erfolgserlebnisse kann den Frauen niemand mehr nehmen: „Das ist nicht verloren, selbst wenn die Reise nun verschoben werden muss.“