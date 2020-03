Briefe und Blumenschmuck

„Derzeit bestimmen die Vorsichtsmaßnahmen vom Gesundheitsamt des Kreises Steinfurt zum Thema Coronavirus unsere Handlungsmöglichkeiten im Haus. Hygienebestimmungen werden selbstverständlich eingehalten, Bewohnergruppen wurden verkleinert, Angebote reduziert, Kontakte verringert, Mindestabstände eingehalten, bis hin zur Schließung des Hauses nach außen“, heißt es in einer MCH-Mitteilung.

Das bisher gewohnte Arbeiten im Sozialen Dienst sei aufgrund dieser besonderen Situation zurzeit nicht mehr möglich. Der Wochenplan zur Beschäftigung der Bewohnerinnen und Bewohner (Gymnastik, Gedächtnisrunden oder Externe, die z.B. Caféhausmusik anbieten) könne und dürfe so nicht mehr durchgeführt werden.

Auszuhalten, dass man kaum bis gar keinen Kontakt zu seinen Angehörigen haben kann, ist schwer. Deswegen bietet der Soziale Dienst Gespräche, auch seelsorgerischer Art, Spaziergänge an der frischen Luft und gemeinsame Momente über den Erlebnisdiaprojektor „Betty“ an.

Dies sind Möglichkeiten, einem sogenannten Lagerkoller vorzubeugen. Zudem arbeiten die Alltagsbegleiterinnen und Begleiter auf Hochtouren, den Bewohnern in den Wohnbereichen und auf den Zimmern Abwechslung zu verschaffen. „Außerdem lösen wir uns von festgezurrten Arbeitszeiten und strecken unsere Dienstzeiten nun auch kontinuierlich über das Wochenende aus, zum Wohle der Belegschaft“, schreibt das MCH-Team.

Damit Senioren Kontakt zur Außenwelt halten könnten Bewohner und Angehörige ermutigt werden, wieder Briefe zu schreiben – „back to the roots“. Vielleicht geschmückt mit einem schönen Gedicht oder einem Foto des Urenkels, der Familie oder dem geliebten Haustier.

Angehörige, die sich nach ihren Lieben erkundigen und derzeit viele Frage und Sorgen haben, dürfen gerne direkt im Sozialen Dienst anrufen.

Auch ein geplantes Telefonat der Bewohner nach Hause wird unterstützt. Die moderne Technik eines Videoanrufes ist derzeit zwar noch nicht möglich, aber es wird nach Lösungen gesucht.

Seit der Hausschließung für die Öffentlichkeit hat es auch bewegende Momente der Nächstenliebe gegeben. Ein Blumenladen spendete zahlreiche Blumen, da dieser schließen musste. Das Haus wurde mit den duftenden, bunten Blumen dekoriert, Bewohnerzimmer geschmückt und vom Restbestand durften sich Mitarbeiter eine Blume für Zuhause mitnehmen. Alle haben sich sehr darüber gefreut.

Nur wenige Tage später folgte die nächste Überraschung: Eine Familie mit Kindern, die im Moment nicht in die Schule gehen dürfen, hat als Familienaktion Muffins gebacken (mit lachenden Smileys als Verzierung) und diese dem Haus zur Verfügung gestellt.

Eine Dame spendete aus ihrem privatem Bestand einige Hygienehandschuhe, die derzeit schwer zu besorgen sind.

Und zu guter Letzt hat sich auch eine Bewohnerin des Hauses Gedanken gemacht, wie sie etwas Positives geben kann. Frau Schute aus dem Wohnbereich 2a ist eine sehr kreative Dame, so hat sie viele schöne Dinge von Zuhause in ihrem Zimmer.

„Bald ist Ostern, da wäre es doch schön, wenn sich die Bewohner und Bewohnerinnen an bunt geschmückten Osterbäumen erfreuen könnten“, sagte sie sich. Gemeinsam mit Karin Stuff vom Sozialen Dienst hat sie bei einem Spaziergang ums Haus einige Bäume geschmückt. „Es herrscht ein großer Zusammenhalt zwischen den Mitarbeitenden, gebündelt mit viel Verständnis für andere Wege. Denn schließlich erfüllen wir weiterhin einen christlichen Dienst am Menschen, und das tun wir mit ganzem Herzen“, schreibt Sabrina Hinz, Leitung des Sozialer Dienst im MCH, und schließt die Mitarbeitenden Karin Stuff und Heike Kock ein. Dankbar ist das Team des Sozialen Dienstes den Kolleginnen und Kollegen aus allen oben genannten Fachbereichen für ihren engagierten Einsatz in diesen schwierigen Zeiten.