Mega-Chaos am Wertstoffhof

Der Druck muss groß sein. Quatsch, völlig untertrieben: Er muss riesengroß sein. Wohin mit dem Grünabfall? Wohin mit Sperrgut? Wohin mit Pappe und Papier? Für viele, viele Grevener gab es nur eine Antwort: zum Wertstoffhof. Der hatte gestern zum ersten Mal seit Wochen wieder geöffnet – ab 10 Uhr.

Die Chronologie

9 Uhr: Es ist unfassbar. Etwa 40 Autos, zum Teil mit Hängern, stehen in einer Schlange, die vom Eingang des Wertstoffhofes bis zum noch nicht eröffneten Raiffeisen-Markt reicht. „Wie lange stehen Sie hier schon?“, so die Frage an den Primus in der Schlange. „Seit 7 Uhr“, kommt die Antwort mit der Bitte, nein dem Befehl, keine Fotos zu machen. Scheint den Männern peinlich zu sein.

Derweil sieht man hinter den Absperrgittern des Wertstoffhofes mehrere Orange-Jacken und -Anzugträger. „Um 9 Uhr war eine Vorbesprechung terminiert“, bestätigt Wolfgang Jung , Pressesprecher der Stadt. Denn: Keiner weiß so richtig, was passieren wird.

Chaos am Wertstoffhof Foto: Peter Beckmann

9.20 Uhr: Der Wertstoffhof wird aufgrund des enormen Andrangs frühzeitig geöffnet. Und: Bereits der erste Fahrer hat keine Berechtigungskarte dabei. Um eine Eskalation zu vermeiden, darf er entladen. Ab jetzt dürfen fünf Fahrzeuge gleichzeitig auf dem Hof sein. Einer raus, der nächste rein.

10 Uhr: Die verzweifelte Suche nach dem passenden Wort: Chaos? Ausnahmezustand? Wahnsinn? Nichts trifft, nichts reicht aus. Die Schlange der Autos, die zum Wertstoffhof wollen, reicht bis auf die Saerbecker Straße. Von Norden kommen die Autos, vom Süden kommen die Autos, vom Hansaring kommen die Autos. Es dürften mittlerweile deutlich mehr als 200 sein.

10.15 Uhr: Am Wertstoffhof ist noch alles relativ ruhig, die Autofahrer warten geduldig, bis sie rein dürfen. Erstaunlich ist, was manche meinen entsorgen zu müssen. Ein Mann hat vier alte Autoreifen geladen, sonst nichts. Ein anderer hat den Hänger voll mit alten zerlegten Möbeln. Viele haben aber natürlich auch Rasenschnitt und Grünzeug geladen.

Chaos am Wertstoffhof Foto: Peter Beckmann

Auf dem Wertstoffhof stehen mittlerweile auch zwei Polizeibeamte, die sich mit André Kintrup (Geschäftsbereichsleiter Verkehr und Grün beim TBG) und Christian Kaufmann (Geschäftsbereich Stadtreinigung) unterhalten. Die Polizisten sind angesichts der Situation ratlos. Sie fahren nachher zur Kreuzung Nien Esch / Saerbecker Straße / Hansaring und versuchen, halbwegs für Ordnung zu sorgen.

Denn neben den vielen Pkw, die zum Wertstoffhof wollen, läuft ja auch noch der Zulieferverkehr für das Aldi-Großlager. Zusätzlich fahren die Aldi-Lkw an und ab. Und natürlich kommt der ein oder andere glückliche Pkw-Fahrer zurück, der das los geworden ist, was er los werden wollte.

Chaos? Nein, der Begriff trifft es nicht, er ist viel zu schwach.

11 Uhr: Die Schlange steht auf der Saerbecker Straße bis beim Mercedes-Händler. Auf der anderen Seite angeblich schon auf der Bundesstraße 219. Wirklich nachschauen? Recherchieren? Ja, wie denn? Eine Drohne wäre jetzt `ne feine Sache.

11.30 Uhr: Aahhh, leichte Entspannung. Die Saerbecker Straße ist fast leer, vermutlich lockt der Mittagsbraten. Viele haben angesichts der Schlangen direkt den Rückwärtsgang eingelegt. Christian Kaufmann rechnet, dass ungefähr 60 bis 80 Pkw je Stunde durchgeschleust werden. An normalen Tagen verzeichnet der Wertstoffhof 200 Kunden am Tag. Und die Container-Kapazitäten? „So viele Kunden können gar nicht kommen, dass die nicht ausreichen“, so Kaufmann. Die Leute jedenfalls seien sehr entspannt und dankbar, dass sie ihr Zeugs loswerden. „Keine Probleme bis jetzt“, sagt Kaufmann.

14 Uhr: Die Schlange ist kleiner, reicht nur noch bis zum Raiffeisen-Markt.

100 müssen zurück

15 Uhr: Kaufmann zählt durch, schätzt, wie viel Kunden noch zu schaffen sind – und macht den Cut. „Wir haben rund 100 Autos verschicken müssen. 95 Prozent hatten Verständnis.“ Und die Anderen? Kaufmann winkt ab. „Schwamm drüber.“

Und heute? 10 bis 16 Uhr, aber bitte nicht wieder alle auf ein mal . .