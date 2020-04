Es wird wärmer, der 1. Mai naht. Und der ist bekanntlich das Datum, an dem normalerweise in Greven der Wechsel vom Hallenbad zum Freibad vollzogen wird. Aber: Was ist in den momentanen Corona-Zeiten schon normal. Das Hallenbad ist seit einigen Wochen geschlossen und das Freibad wird wohl nicht geöffnet. „Es gelten Pandemie-Auflagen, die man in einem Freibad absolut nicht umsetzen kann“, sagte Andrea Lüke , Geschäftsführerin der Stadtwerke, unter deren Dach auch die Grevener Bäder betrieben werden.

Es gebe derzeit klare behördliche Anordnungen, die eine Öffnung der Bäder unmöglich mache. „Sobald sich diese Situation ändert, werden wir natürlich auch öffnen.“ Allerdings benötige man dann eine Vorlaufzeit von rund drei Wochen.

Geschlossene Bäder? Da war doch noch was? Nach dem Jahrhundert-Regen mit einhergehenden Überschwemmungen vor sechs Jahren war auch das Hallenbad betroffen und musste für Wochen geschlossen bleiben. Und dann gab es ein Problem: die Legionellen. Diese Bakterien hatten sich in die Wasserleitungen festgesetzt und machten eine Eröffnung vorerst unmöglich. Doch: das ist aktuell kein Problem, sagte Lüke.

„Wir haben in beiden Bädern als Reaktion auf dieses Ereignis die Technik optimiert.“ Sprich: Eine so genannte Legionellen-Schaltung sorge dafür, dass zum einen kein Stagnations-Wasser entstehe und zum anderen, dass das Wasser in allen Rohrleitungen bis zum letzten Zapfhahn immer wieder eine bestimmte Temperatur erreiche, so dass sich Legionellen nicht ausbreiten können.

Zurück zu den Schließungen der beiden Bäder. „Das Personal baut derzeit Überstunden ab“, beantwortet Lüke eine entsprechende Frage. Aber vermutlich müsse demnächst für das Personal Kurzarbeit beantragt werden.

Zu welchem Zeitpunkt eines der beiden Bäder wieder geöffnet werde sei vorher zu sehen. „Wie lange wir mit den Auswirkungen der Pandemie und den daraus resultierenden Beschränkungen zu kämpfen haben, weiß vermutlich niemand.“