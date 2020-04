Die Siedlerklause ist nicht nur die letzte Kneipe ihrer Art im Grevener Süden, sie hat auch ein anderes Alleinstellungsmerkmal, wie Robin Zurbrüggen schmunzelnd bemerkt: „Die Siedlerklause ist letzte Kneipe vor der Autobahn.“ Im Moment fällt diese mögliche Rast freilich ins Wasser. Was nicht allein der Corona-Pandemie geschuldet ist. Die letzte von ehemals sechs bis sieben Kneipen im Grevener Süden ist auch deshalb dicht, weil sie ein neues, ein frisches Gesicht erhält. Und Robin Zubrüggen, der den Betrieb seit Sommer vergangenen Jahres in nächster Generation fortführt, packt selbst tatkräftig mit an.

Gastraum, Saal, Kegelbahn, Küche und Toiletten: Von der Grundüberholung bleibt kein Bereich der Gaststätte verschont. Den Familienbetrieb gibt es seit den 1950er-Jahren. Es ist der letzte seiner Art, der das Kneipensterben im Grevener Süden überlebt hat. Dass Robin Zurbrüggen der Siedlerklause ausgerechnet jetzt neue Fußböden, eine neue Elektrik, moderne Entlüftungsanlagen und schließlich auch einen neuen Look verpasst, will der Jung-Gastronom auch als Zeichen verstanden wissen. „Für mich ist das eine Investition in die Zukunft.“

Geplant war die Sanierung im Sommer dieses Jahres. Ein Vorhaben, das wie viele andere vor der nicht zuletzt für die Gastronomie existenzbedrohenden Corona-Krise geschmiedet wurde. Trotz der unklaren Lage, wann und wie es mit dem Geschäft weiter geht, ließ sich Robin Zurbrüggen jedoch nicht von seinem Plan abbringen und krempelte seinen Betrieb auf links.

Ein, zwei Wochen wird es noch dauern, bis der Betrieb wieder bereit ist. Bis dahin ist der Inhaber sieben Tage die Woche gefordert. Als Handwerker. Viele Arbeiten übernimmt Zurbrüggen in Eigenleistung. „Ich hoffe, wenn es wieder los geht, danken es unsere Gäste mit ihrem Besuch.“

Auch wenn die alt ehrwürdige Kneipe eine Grundüberholung und einen neuen Look erhält, an Bewährtem wird nicht gerüttelt. „Unsere Schnitzel wird es weitergeben“, verspricht Zurbrüggen, auf den Klassiker in der Speisekarte nicht zu verzichten. Gleichwohl will er einen Zweig, mit dem sich die Siedlerklause einen Namen außerhalb der eigenen vier Wände gemacht hat, besonders entwickeln. „Das Außer-Haus-Geschäft werde ich noch weiter ausbauen.“