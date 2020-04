Offizielle Einweihungs-Party wird nachgeholt

Da passte alles: Pünktlich am Montagmorgen erfolgte die Eröffnung des neuen Raiffeisen-Marktes der „ Raiffeisen Münster LAND eG“, Up’n Nienesch 2. Nach rund einem Jahr Planungs- und Bauzeit sind die hohen, hellen Verkaufsräume in dem modernen Einzelhandelsgebäude bezogen. „Der Umzug des Raiffeisenmarktes von der Nordwalder Straße an den neuen Standort in Stadtnähe ist gut gelungen. Wir freuen uns, dass wir nun in einem attraktiven Umfeld für die Kundschaft da sein können“, sagten Reinhard Pröbsting, Geschäftsführer der „Raiffeisen Münster LAND“, Marktleiter Matthias Dupke und Architekt Heribert Sickmann bei der Schlüsselübergabe.

Vom Grevener Zentrum und den umliegenden Bauerschaften aus ist der neu erbaute Raiffeisenmarkt, der in unmittelbarer Nähe des neuen Wertstoffhofes liegt, schnell zu erreichen. Ausreichend Parkplätze stehen direkt am Gebäude zur Verfügung. Ein großer Tag für Marktleiter Matthias Dupke und sein Team sowie für den Aufsichtsratsvorsitzenden der „Raiffeisen Münster LAND“, Burkhard Schulze Pellengahr, und für die Kunden, die gleich nach der Eröffnung das breite Sortiment des Markes in Augenschein nahmen und ihren Einkauf genossen.

Übersichtlich, voll klimatisiert und mit modernstem Lichtkonzept in Tageslichtqualität präsentiert sich der knapp 800 Quadratmeter große Verkaufsraum laut Raiffeisen-Pressemitteilung. Hier finden die Kunden eine Fülle praktischer Artikel rund um Haus, Garten und Heimtiere. Von der Schaufel bis zum Bienenhotel, von Sämereien bis zu blühenden Beet- und Balkonpflanzen, von BARF-Produkten für die artgerechte Fütterung von Hunden bis zur Fundgrube für Freunde des Pferdesports reicht das Angebot. Hinzu kommt die aktuelle Saisonware auf gesonderten Aktionsflächen: Derzeit erwartet die Kunden Zubehör für eine gemütliche Grillrunde auf der Terrasse – da darf eine große Auswahl an Gasgrillgeräten der neuen Generation nicht fehlen. Die auffällige Umlaufbeschilderung mit signifikanten Bildern erleichtert den Kunden die Orientierung in den verschiedenen Produktkategorien.

Eröffnet wurde der Markt am Montag nur im kleinen Kreis. Vor dem Hintergrund der Einschränkungen durch das Corona-Geschehen muss für die offizielle Feier noch ein Termin gefunden werden. „Wir werden das auf jeden Fall nachholen“, versprechen Reinhard Pröbsting, Burkhard Schulze Pellengahr und Matthias Dupke.

Der Raiffeisenmarkt hat montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr und samstags von 8.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Der landwirtschaftliche Vertrieb wird bis zur Fertigstellung des neuen Standortes weiter an der Alten Bahnhofstraße stattfinden.