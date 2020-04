Und plötzlich war sie weg. „Die Greven Gruppe“ bei Facebook hatte beachtlicherweise über 6000 Mitglieder, die sich rege austauschten. Bis sie sich dann irgendwann vor etlichen Tagen einfach in Luft auflöste.

Um so etwas zu verstehen, muss man wissen, wie das Gruppenwesen bei Facebook funktioniert. Jedermann kann dort Gruppen eröffnen, die unterschiedlichen Status haben. Die einen sind öffentlich, die anderen privat. Die einen sichtbar, die anderen nicht.

Gruppen-Gründer zieht Stecker

Zu jeder Gruppen gehören Moderatoren und Administratoren, deren Rechte weitreichend sind. So können sie nach Gutdünken einfach einen Schlussstrich ziehen. Gruppen-Gründer Lars Stegemann hat so den Stecker gezogen: „Schuld ist die Gruppe ‚Greven aktuell‘“, teilt der Admin auf Anfrage mit. „In dieser Gruppe wurde ich ständig als Admin ‚zerpflückt‘ und bis aufs übelste per Kommentare deren Gruppenmitglieder beleidigt. Das grenzte schon an Rufmord.“

Den Kollegen Administratoren der zweiten großen Grevener Facebook-Gruppe „Greven aktuell“ wirft er Fahrlässigkeit vor: Leider ließen sie „solche Beiträge und Kommentare jedes mal zu, bzw. sie haben es meiner Meinung nach sogar immer genossen. Da mir meine Nerven zu schade sind, habe ich die Greven-Gruppe deswegen aufgelöst.“

Die Konkurrenz-Gruppe hat seit der Verabschiedung von „Die Greven Gruppe“ ordentlich zugelegt. Derzeit hat sie stattliche 9524 Mitglieder.