„Stillstand darf es nicht geben“

Es ist eine besonders schwierige Phase im Einzelhandel. Welche Sorgen und Probleme gibt es in der Grevener Geschäftswelt? Während Supermärkte und Baumärkte gute Geschäfte machen, sind oder waren viele andere Läden geschlossen. Viele Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, die ersten Insolvenzen von Filialisten sind schon angekündigt, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD .

Während in Emsdetten in dieser Woche Läden mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche in der Innenstadt überraschend geöffnet hatten, hat sich die Grevener Stadtverwaltung an die gesetzlichen Regelungen gehalten und eine Öffnung untersagt. Es betrifft wohl nur zwei Läden, aber der Unmut über diese Ungleichbehandlung ist bei den Betreibern groß, so die SPD-Mitteilung.

Im Gespräch mit Christian Ahlert , Betreiber des gleichnamigen Modehauses, konnten sich Dr. Christian Kriegeskotte als Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion und Ratsmitglied Stevens Gomes die Sorgen aus der „Grevener Geschäftswelt“ stellvertretend für die Politik in Greven entgegennehmen.

Von den Sorgen der Betreiber über die Belange der Mitarbeiter in Kurzarbeit und den gesetzlichen Regelungen im Einzelhandel, viele wichtige Themen konnten intensiv ausgetauscht werden.

Natürlich spielte die Zukunft der Innenstadt und die Frage, wie sich Greven zukünftig im Wettbewerb positioniert auch eine große Rolle.

Die Frage nach der Öffnungsregel konnte direkt in dem am selben Tag stattfindenden Ausschuss von der SPD hinterfragt und ein Lösungsansatz besprochen werden.

Dort wurde in der Diskussion mit der Verwaltung deutlich, dass die Landesregierung nachsteuert und ab Montag eine Öffnung oder eine Teilöffnung großer Geschäfte möglich ist. Die Verwaltung sicherte zu, die Öffnung mit den Betreibern zu besprechen.

„Wir sind erfreut, dass diese Geschäfte Montag wieder öffnen können und setzten uns dafür ein, dass die Spielräume der neuen Vorschriften positiv für die Betreiber genutzt werden können“, äußert Kriegeskotte für die SPD-Fraktion. „Eine Ungleichbehandlung der Betreiber dürfe es nicht geben“, mahnt Gomes an.

Für Greven sei es wichtig, weiter im Dialog zu bleiben.

„Die Grevener Innenstadt hat dann Perspektive für die Zukunft, wenn wichtige Projekte gemeinsam mit den Bürgern, den Betreibern, Immobilienbesitzern und den Verbänden in den nächsten Jahren vorangebracht werden können“, ist sich Kriegeskotte sicher, „Stillstand darf es in Greven nicht geben.“