Der „Pfützenhüpfer“ für die Schule

An der Freilichtbühne hat sie schon bei vielen Inszenierungen mitgewirkt, sowohl vor als auch hinter den Kulissen. Jetzt war Yvonne Grüner mal auf eine ganz andere Weise kreativ. Zusammen mit Anja Böckmann und Simon Kalkhoff hat sie Unterrichtsmaterial für die Berufsschule entwickelt, genauer gesagt für die Ausbildung von Pädagogen – in Form eines Kartensets, das praxisnahe Beispiele liefert. Dafür hat das Trio die „Pfützenhüpfer“ erfunden, eine fiktive Kindergartengruppe.

Mit ihrem Projekt haben die drei Autoren, alle Berufsschullehrer an der BBS Marienhain in Vechta, ein für sie alltägliches Problem angepackt.

„Wir haben festgestellt, dass wir die Theorie nicht immer an die Praxis anbinden können“, erklärt Grüner, die angehende Sozialassistenten und Erzieher unterrichtet.

Mit zum Teil selbst erstellten Beispielen sei eine kaum zu überblickende Fülle von Szenarien geschaffen worden. „Außerdem bekommen die Schüler immer nur einen Ausschnitt von einem Kind“, führt die Lehrerin aus. „Das ist etwas, das meine Kollegen und mich sehr gestört hat.“

Um die pädagogischen Inhalte anschaulicher zu gestalten und ihre Schüler ganz nah an der Wirklichkeit arbeiten zu lassen, hätte sie am liebsten eine Kindergartengruppe hervorgezaubert.

So entstanden die „Pfützenhüpfer“ – eine fiktive Gruppe mit 24 Kindern und vier Fachkräften, die in Form eines Kartensets zum Leben erweckt wird. Jedes der Kinder wird auf einem DIN-A4-Bogen vorgestellt. Auf der Vorderseite ist eine Zeichnung zu sehen, die Grüner selbst angefertigt hat. „Ich dachte, das könnten Vorschläge sein“, fühlt sie sich geehrt, dass der Verlag Handwerk und Technik aus Hamburg die Bilder übernommen hat. Auf der Rückseite stehen Infos zu familiärem Hintergrund sowie Sprach-, Spiel- und Sozialverhalten jedes Kindes. „Das Ziel ist die Praxisnähe und die damit verbundene Kompetenzerweiterung“, so die Grevenerin, die auch Diplom-Sozialpädagogin und Erzieherin ist.

Neben dem Grundkartenset, das als Basis dient, hat das Autoren-Trio noch Zusatzkartensets zu bestimmten Themen entwickelt: Sprache, Bewegung, Teamarbeit, Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, Religion und Ethik sowie sozial-emotionale Entwicklung. Diese beinhalten die Aufgaben für Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, lassen die Schüler konkrete Situationen mit den „Pfützenhüpfern“ durchspielen. „Es sind aber nie Lösungen vorgegeben“, betont Grüner. „Pädagogik ist kein Rezeptbuch und es gibt meist mehrere Ansätze zur Problemlösung.“

Obwohl die Berufsschullehrer ihr Werk nicht wie geplant auf der Didacta in Stuttgart vorstellen konnten, weil die Bildungsmesse wegen der Corona-Krise ausfallen musste, haben sie allen Grund zur Freude.

„Wir bekommen unglaublich schöne Rückmeldungen und die Verkaufszahlen sind bisher schon gut“, berichtet Grüner, die die Entwicklung der „Pfützenhüpfer“ und die Zusammenarbeit mit dem Verlag als sehr aufregend beschreibt.

„Es hat uns allen riesig Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir etwas geschaffen haben, was den Unterricht erleichtert und bereichert.“ Denn auch wenn das Konzept nicht so leicht zu erklären sei, wie sie einräumt: „In der Anwendung ist es ganz einfach und bietet viele Möglichkeiten des Einsatzes.“