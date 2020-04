Großveranstaltungen wird es nach der Maßgabe der Bundesregierung bis Ende August in Deutschland nicht geben. Ist somit auch der Kirmes-Termin in Greven bedroht? Diese Frage stellte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses Ulrich Stratmann , der auf abgesagte Schützenfeste in Greven und das ebenso nicht stattfindende Oktoberfest verwies. Ob die Grevener Kirmes (geplant für Ende August) stattfinden kann oder nicht, „hängt im Wesentlichen davon ab, wie der Begriff Großveranstaltungen zu definieren ist“, antwortete der Beigeordnete Cosimo Palomba . „Hier sind wir ja immer noch in der Schwebe, was das eigentlich heißt. Ich gehe davon aus, das sage ich ganz klar, dass die Kirmes in Greven nicht stattfinden kann. Das wird ein Fest sein, das wir nicht feiern werden.“ Derzeit, so Palomba weiter, sei nicht absehbar, wann Klarheit in diese Frage komme. Was als Großveranstaltung gewertet werde, hänge von Vorgaben des Landes NRW ab. Die Stadt erreichten derzeit viele Anfragen, etwa auch zu Schützenfesten, insofern hoffe er auf eine rasche Klärung.