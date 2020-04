Emotionales Wiedersehen

Man wird kreativ in seinem Tun, wenn die Rahmenbedingungen soziale Kontakte stark einschränken. „Wir alle, Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen fühlen uns nicht gut damit, dass seit nunmehr sechs Wochen das Besuchsverbot besteht“, heißt es in einem Bericht des Sozialen Dienstes des Matthias-Claudius-Hauses.

Auch wenn klar sei, dass all dies dem Schutz der Bewohner diene, sehe man doch „täglich, wie traurig, ja sogar depressiv unsere Bewohner auf diese Maßnahmen reagieren“.

Neben Post zu Ostern und einem Mediatablet für Videotelefonie hat das Team über Möglichkeiten eines „Live“-Besuches nachgedacht. „Denn wir sind uns sicher, dass grade die alte Generation, insbesondere die dementen unter ihnen einen Angehörigen als einen solchen erkennt und wahrnimmt, wenn er ihn live sehen und hören kann.“

So entstand nun ein Besucherfenster. Im Erdgeschoss neben dem Haupteingang wurde mithilfe von Hauswirtschaft, Haustechnik und Sozialem Dienst ein Flügelfenster hübsch gemacht. Der Name war schnell klar: „Vergiss mein nicht“. Die Rahmenbedingungen ebenso: Abstand, Mundschutz und weitere Regeln sind unerlässlich. Alle packten mit an, damit auch eine schöne Atmosphäre entsteht.

Einrichtungsleiterin Iris Würthele übermittelte die frohe Botschaft per Mail und Post allen Angehörigen und Betreuern. Zeitgleich telefonierten die Mitarbeiterinnen vom Sozialen Dienst die Leitungen heiß. Denn man wollte so schnell es geht viele Bewohnerinnen und Angehörige glücklich machen.

Über den Sozialen Dienst sind Besuchstermine zu buchen, dieser koordiniert den Besuch vor Ort. Die Angehörigen wären am Liebsten alle sofort gekommen. Da sieht man, was auch sie nach sechs Wochen für eine Sehnsucht haben.

Die ersten Besuche haben inzwischen stattgefunden. Theresia Laß, Bewohnerin vom Wohnbereich 3, hat die vergangenen Wochen unter der räumlichen Trennung und der sozialen Distanz sehr gelitten. Schnell war klar, dass sie eine der Ersten sein muss, die in den Genuss eines Besuches kommt. Sie konnte ihr Glück kaum fassen, als ihr Sohn Hans-Joachim im Lehnstuhl – mit Abstand – vorm Fenster saß und auf sie wartete. „Dass ich das nochmal erleben darf, habe ich nicht mehr gedacht“, stotterte die Bewohnerin mit Tränen in den Augen. Viele solcher emotionalen Momente durfte das MCH-Team erleben. Davon zehren sowohl Bewohner, Angehörige als auch Mitarbeiter. Auch übers Wochenende stehen die Mitarbeiterinnen vom Sozialen Dienst für derartige Fensterbesuche zur Verfügung. Auch diese Termine sind bereits gut gebucht.