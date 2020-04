Nach der Höhe der Elterneinkünfte werden die Beiträge errechnet, die die Eltern ab August 2020 für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen müssen.

Das Schreiben mit der Bitte um Angaben zu den Elterneinkünften verschickt der städtische Fachdienst 3.1 immer um diese Zeit, – so auch in diesem Krisen-Jahr. Dieses Vorgehen hatten einzelne Eltern in den vergangenen Tagen kritisiert. Denn wegen der Corona-Pandemie könne derzeit niemand sagen, ob die Kinder im kommenden Kindergartenjahr denn überhaupt die städtischen Betreuungseinrichtungen und -angebote in vollem Umfang nutzen können. Die Stadt Greven sieht aber keinen Anlass, jetzt auf die Abfrage der Elterneinkommen zu verzichten. Denn bei der Erhebung geht es um den erhofften Normalbetrieb in den Betreuungseinrichtungen ab August 2020, also um Beiträge, die frühestens in drei Monaten aktuell werden. „Niemand kann derzeit sagen, ob Kitas und OGS im August schon wieder normal laufen werden“, sagt Grevens Erster Beigeordneter Cosimo Palomba. „Im Moment gehen wir aber erst einmal davon aus, und für diesen Normalfall braucht der zuständige Fachdienst nun einmal die Daten zu den Elterneinkommen.“ Das heiße aber nicht, dass die ermittelten Elternbeiträge dann auch in vollem Umfang erhoben werden. „Sollte der Krisenfall mit eingeschränktem Betreuungsangebot auch über den August hinaus andauern, werden sich, wie jetzt im Moment auch, vernünftige Krisenlösungen finden“, so Palomba. Im April waren die Elternbeiträge ausgesetzt worden. Auch für Mai müssen keine Elternbeiträge bezahlt werden. Das gilt laut Landesregierung auch für Elternbeiträge für Ganztags- und Betreuungsangebote in Schulen.