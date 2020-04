Das Bistum Münster ermöglicht unter strengen Auflagen und Schutzmaßnahmen aufgrund der derzeitigen Corona-Zeit wieder die Feier öffentlicher Gottesdienste. Die Verantwortlichen der Pfarrgemeinde St. Martinus haben sich entschieden, testweise erste Gottesdienste wieder anzubieten. „Wir weisen deutlich darauf hin, dass die sogenannte „Sonntagspflicht“ nach wie vor aufgehoben ist. Die Dispenz wird weiterhin erteilt. Fernsehgottesdienste oder andere spirituelle Online-Angebote sind weiterhin eine gute Alternative“, erklärt Pastoralreferent Matthias Brinkschulte .

Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregelungen werden Feiern vorläufig nur in der großen Martinuskirche möglich sein. Der Kirchraum wird zum Wochenende entsprechend vorbereitet. Besonders die Abstandsregelungen von den Gängen in die Bankreihen hinein und die Nutzung nur jeder dritten Bankreihe sorgen dafür, dass deutlich reduzierte Sitzmöglichkeiten entstehen. „Wir kommen selbst in der geräumigen Martinuskirche nur auf insgesamt 44 Sitzorte, wo Einzelpersonen, Paare oder Personen aus einem Haushalt Platz nehmen dürfen.“ veranschaulicht der Pastoralreferent.

Ein neugebildeter Ordnerdienst, eine Vorgabe des Bistums Münster, beantwortet vor Ort Fragen und hilft den Besuchern sich zurecht zu finden. „Wir sind uns bewusst, dass unsere Gottesdienste häufig von älteren Personen besucht werden und damit eine besondere Verantwortung besteht. Die Teilnehmerzahl für diese Gottesdienste ist durch die Maßnahmen sehr begrenzt.“, informiert die Pfarrgemeinde.

Sind alle vorgesehenen und markierten Sitzorte belegt, können keine weiteren Personen eingelassen werden. „Die Pfarrgemeinde hofft auf Verständnis für diese Maßnahmen und disziplinierte Gemeindemitglieder, die ihren Besuch und eine Notwendigkeit sehr genau abwägen.“ konstatiert Pastoralreferent Brinkschulte die Dringlichkeit und Einhaltung dieser Testphase.

Die Kirche selbst ist nur am barrierefreien Nordportal geöffnet. Ein lautes Mitsingen von Liedern ist nicht vorgesehen, bzw. entfällt, der Kommunionempfang ist nur aus der Distanz und nicht direkt in den Mund möglich, ein Segen an Personen geht ebenfalls nur auf Entfernung. Kurz vor dem Gottesdienst wird es entsprechend eine Erläuterung über die veränderten Laufwege, Reihenfolgen und anderen Hinweisen für alle Teilnehmer geben, so informieren die Verantwortlichen.

In den nächsten zwei Wochen testet die Martinusgemeinde diese Umsetzung in je zwei Gottesdiensten am Wochenende, jeweils am Samstag um 17.30 Uhr die Vorabendmesse und am Sonntagmorgen um 10 Uhr. In der Woche feiert die Gemeinde jeweils Dienstags und Donnerstags um 19 Uhr Eucharistiefeiern in der Martinuskirche.