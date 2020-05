Mit Abstand zum Abi 2020

Aufgehellte Stimmung am Augustinianum nach Wochen des Wartens, der Improvisation und des „Lernens auf Distanz“: 131 Schülerinnen und Schüler freuten sich am Freitag, ihre Zulassung zur Abiturprüfung persönlich in Empfang nehmen zu können.

Der kommissarische Schulleiter Andreas Henke und Oberstufenkoordinatorin Maria Tenberge ließen es sich nicht nehmen, jedem Mitglied der Jahrgangsstufe Q2 das Papier mit feierlichen Wünschen auf den Tisch zu legen und für die am kommenden Dienstag beginnenden Prüfungen alles Gute zu wünschen – selbstredend mit gebührendem Abstand von 1,50 Meter und ohne den sonst üblichen Händedruck.

Insbesondere der Abiturientia wird am Augustinianum derzeit viel Mitgefühl zuteil: Nach dem abrupten Ende ihrer Unterrichtszeit Mitte März mussten die Jugendlichen unter erschwerten Bedingungen und ohne persönlichen Austausch mit Lehrenden und Mitlernenden die Vorbereitung auf das Prüfungsverfahren bewältigen – zwischenzeitlich voller Ungewissheit, ob und in welcher Form dieses überhaupt erfolgen würde, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Darüber hinaus galt es, auf die mit riesiger Vorfreude erwarteten Motto-Tage sowie weitere stufeninterne Feierlichkeiten der Pandemie wegen zu verzichten.

Von Schulseite aus sieht man sich gut auf dieses außergewöhnliche Abitur vorbereitet: Raum- und Zeitpläne stehen ebenso wie eine Verordnung über die einzuhaltenden Hygiene-Regeln.

Darüber hinaus wird mit Hochdruck an der Wiederaufnahme des Unterrichts gearbeitet.

Ab Montag, 11. Mai, kommen Schritt für Schritt zunächst die Jahrgangsstufen Q1 (Klasse 11), EF (Klasse 10) und 9. Anschließend folgen dann weitere Klassen nach einem ausgeklügelten rollierenden System in die Schule.

Die Schulleitung informiert Schüler und Eltern tagesaktuell auf der Website (www.augustinianum.de).