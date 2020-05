Viele Fragezeichen zu den neuen Öffnungsvorschriften des Landes

Golf- und Tennisspieler gehörten zu den ersten Sportlern, die nach den Ankündigungen der NRW-Landesregierung wieder zu ihren Schlägern griffen. Auch in Greven. Für viele andere Sportler heißt es weiterhin, sich in Geduld üben. Weil die neueste Fassung der Corona-Schutzverordnung, in der die Bedingungen für die Wiederaufnahme des Sportbetriebes konkret benannt werden, erst für Freitagnachmittag erwartet wurde, gab es zunächst mehr Fragen als Antworten. Die Ausführungsbestimmungen des Landes ließen auch am Freitagabend noch auf sich warten.

Ministerpräsident Armin Laschet hatte am Mittwoch in Aussicht gestellt, dass Freiluftsportanlagen wieder genutzt werden dürfen. Außerdem sollten ab Montag auch Sporthallen, Tanzschulen und Fitnessstudios öffnen dürfen. Unter strengen Abstands- und Hygieneauflagen. Was genau darunter zu verstehen ist, war jedoch zunächst unklar.

Deshalb mochten weder Stadt noch Stadtsportverband am Freitag konkrete Aussagen treffen. Nach einem Gespräch mit dem Sportamt gab sich SSV-Vorsitzender Werner Jacobs immerhin optimistisch: „Ab dem 11. Mai sehe ich viele Möglichkeiten.“

Dass jedoch die städtischen Hallen bereits ab Montag wieder für den Vereinssport zur Verfügung stünden, daran glaubte Jacobs am Freitagmittag nicht. „Es gibt die Zusage, die Vorgaben des Landes schnell umzusetzen, ob das jedoch innerhalb eines Tages möglich ist oder eine Woche dauert, kann man noch nicht sagen.“ Außerdem müssen auch die Vereine noch Hausaufgaben erledigen. Gefordert sind Hygienekonzepte und Regelungen, wie das Abstandsgebot sichergestellt wird. Jacobs sprach in diesem Zusammenhang von einem „hohen Vertrauensvorschuss“. Neben Geduld braucht es einiges an Vorarbeit, bis weitere Sportler dem Beispiel der Golfer und Tennisspieler folgen.