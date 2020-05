„Wir sind begeistert von der Unterstützung aus der Grevener Bevölkerung heraus für unser Projekt“, sagt der erste Vorsitzende Helge Falkner .

Die Idee, einen Heimat-Pin käuflich zu erwerben und somit das Hilfsprojekt zu unterstützen kommt gut an in Greven. Am Samstag informierten sich auch die beiden Bürgermeisterkandidaten der SPD und CDU, Christian Kriegeskotte und Dietrich Aden über das Projekt und die Idee und unterstützten dieses auch durch den Kauf von Heimat-Pins. „Es ist einfach toll, wenn man nun durch die Stadt geht und sieht, da trägt jemand schon den Heimat-Pin an der Jacke“, sagt Falkner. Genau das will der CCFfL mit dem Projekt erreichen, eine Identifikation mit Greven, diese auch zu zeigen und dabei nebenbei noch bedürftigen Mitmenschen zu helfen. Denn alle sind ein Stück Heimat, alle sind ein Teil von Greven.

Der aktuelle Projektstand beträgt mittlerweile 1270 Euro. Da können nun die ersten Gutscheine bei den Einzelhändlern und Wirten vom CCFfL erworben werden, um diese dann über die Grevener Tafel in Greven und Reckenfeld an bedürftige Mitmenschen weiterzugeben. „Wir werden Gutscheine jeweils im Wert von elf Euro anschaffen. So spiegelt sich im gewählten Betrag ein wenig der karnevalistische Ursprung der Idee wieder.“