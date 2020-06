Bei ihm waren Bilddateien von Kindern, die für die Kamera posierten, aber auch sexuell missbraucht wurden, Ende März 2017 und am 3. April 2019 in Greven und Rheine sichergestellt worden. Wegen der Vielzahl der Bilder und der Tatsache, dass Kinder massiv unter solchen Tätern leiden, verurteilte die Richterin ihn zu neun Monaten mit Bewährung. Zur Auflage machte sie ihm eine ambulante Therapie pädophiler Neigungen, zu der er sich bereit erklärt hatte, sowie eine Geldauflage von 3000 Euro an den Kinderschutzbund, zahlbar in monatlichen Raten von einhundert Euro.

Der Computer, sein Handy, ein USB-Stick sowie weiteres Zubehör wurden mit seinem Einverständnis eingezogen. Inzwischen wohnt der Angeklagte wieder bei seiner Mutter in Rheine, geht einer festen Arbeit nach und war auch nicht vorbestraft, was ihm zugute kam. „Ich bin da irgendwie hinein gerutscht“, nannte er die Hintergründe, die er sehr bedauerte. „Das passiert mir nie wieder“, versprach er. Die Richterin warnte ihn in der Urteilsbegründung eindringlich: „Wenn bei Ihnen auch nur noch ein einziges Bild dieser Art gefunden wird, kann die Bewährung widerrufen werden, und Sie bekommen eine weitere Strafe, sicher nicht mehr mit Bewährung, auferlegt“.

Der Angeklagte hatte die Taten sofort nach der Aufdeckung eingeräumt und eigenständig psychotherapeutische Hilfe gesucht. „Sie wissen, dass diese Kinder schwer misshandelt werden, um solche Bilder herzustellen, die Sie sich beschafft haben. Wenn es keine Menschen mit pädophilen Neigungen gäbe, würde so etwas nicht passieren“, hielt die Richterin ihm vor. „Das habe ich inzwischen auch eingesehen“, gestand er reumütig.