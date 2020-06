Die bunten Eier von Mama Muh

Wenn man Eliah nach der Klima-Kita fragt, fällt dem Sechsjährigen aus der Pusteblumen-Gruppe der St. Mariä Himmelfahrt Kita gleich ein Lied ein: „Macht das Licht immer aus – lass das Auto vor dem Haus. Fahr mal Bus oder Bahn – mit dem Fahrrad wenn du kannst …“ Er stockt, wie geht es weiter? „Bei Geräten Stecker ziehen, spart ne Menge Energie. Mach sie aus! Kein Standby, so reduzierst du CO2. Mach doch mit und sei dabei – ist doch alles kinderleicht“, souffliert die große Schwester Lilja.

Die Achtjährige ist schließlich schon ein Schulkind und fährt daher schon oft mit dem Bus oder dem Fahrrad. Auch Mama Silke Lötters nutzt seit der Klima-Kita-Erfahrung die Verkehrsmittel mit Bedacht: „Man überdenkt jede Autofahrt und lässt schlechtes Wetter nicht mehr als Ausrede zu.“ Auch Papa Christian Lötters verzichtet für den täglichen Weg zu seiner Urologie-Praxis in der Innenstadt aufs Auto. „Papa fährt immer mit dem Rad“, erklärt Eliah stolz.

An eine andere Aktion, die auch ihren Ursprung im erhöhten Bewusstsein der Kinder zum Thema Umweltschutz hat, befasste sich mit dem achtlos an den Wegesrand geworfenen Müll. „Wir haben bei einem Spaziergang nur den Müll zwischen unserem Haus und dem nächsten Pferdehof, der in Sichtweite liegt, eingesammelt“, erklärt Silke Lötters, die auf dem Hof Therapeutisches Reiten und Reitunterricht anbietet. „Dabei haben wir drei große Säcke Müll gesammelt“, berichtet Eliah entsetzt. „Und nach zwei Wochen war alles wieder voll“, ist Lilja enttäuscht.

Ganz bewusst achtet die Familie Lötters auf ihre Ernährung und den Einkauf von Lebensmitteln. „Wir bekommen beispielsweise die Bio-Kiste geliefert“, erklärt Silke Lötters. Doch zukünftig wird auch noch viel mehr Gemüse aus dem eigenen Garten kommen. „Wir haben das Glück, ländlich mit viel Platz zu wohnen“, erklärt Christian Lötters. So bleibt neben Baumhaus, Holz-Wippe und -Klettergerüst noch viel Gartenfläche – und die nutzen die Lötters. Sogar ein Kartoffelfeld haben Vater und Sohn angelegt. „Zusätzlich haben wir mehrere Hochbeete gebaut und die ersten Knoblauch-Knollen schon geerntet“, berichtet Eliah stolz. „Wir haben 78 Pflanzen im Haus vorgezogen“, berichtet Mama Silke. Auch Klima-Kita-Kind Eliah hat ein eigenes selbstgebautes Hochbeet, das er stolz hegt und pflegt: „Da drin wachsen Sonnenblumen und das Ostergras, das die Kita allen Kindern vorbeigebracht hat.“

Wenn man eine Mama hat, die als Reittherapeutin und -lehrerin arbeitet, dann gehören natürlich auch viele Tiere mit zum Hof. Neben Golden Retriever Ella, drei Hasen, zwei Meerschweinchen und einer Katze sind vor allem die drei Island-Pferde Frekja, Frenja und Geysir zu nennen, auf denen auch Eliah und Lilja gerne reiten.

Doch es gibt noch mehr: „Inspiriert durch die Hühner in der Klima-Kita haben auch wir wieder mit der Hühner-Haltung begonnen, die wir vor zwei Jahren aufgrund einer Milben-Plage aufgegeben hatten“, erklärt Mama Silke. „Wir haben jetzt fünf Hühner“, kräht Eliah fröhlich und zählt auf, „Leni und Emily – die Namen durfte meine Schwester Lilja aussuchen – Lieselotte und Mama Muh wie die beiden Kühe aus dem Bilderbuch – das habe ich mir ausgedacht – und Lisbeth – das war Papas und Mamas Idee.“ Und die schwarzgefiederte Mama Muh kann noch etwas ganz Besonderes: sie legt türkisfarbene Eier. Denn die Hühner sind im Hause Lötters ausschließlich für die Eier-Produktion der Familie zuständig. Und die essen alle gerne Eier. „Am liebsten esse ich ein gekochtes Ei“, verkündet Eliah. Lilja hingegen mag am liebsten das Eigelb und ist daher immer froh, wenn die Geschwister bei der Eiersuche im Stall auf ein besonders großes Ei stoßen, das gleich zwei Eidotter hat. Dann ist es auch egal, ob es hell, braun oder türkisfarben ist.