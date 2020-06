Mehr als Sauerland-Stern. . .

Seine Begeisterung für Willingen begleitet Rainer Wietheger schon fast sein Leben lang. „Schon als Kind bin ich mit meinen Eltern oft zum Urlaub in Willingen gewesen, Das war immer eine richtig schöne Zeit“, blickt der Grevener zurück. Und als der 60-Jährige 1998 seiner Frau Birgit beim ersten Willingen-Urlaub seine Kindheitserinnerungen zeigte, sprang auch bei ihr sofort der Funke über: „Lass uns hier öfter Urlaub machen.“ Bereits im Jahr danach kauften die Wiethegers eine eigene Ferienwohnung. Beruflich blieb der selbstständigen Kosmetikerin und dem im konstruktiven Ingenieurbau (Brückenbau) beschäftigten Rainer Wietheger zwar nicht so viel Zeit wie ursprünglich geplant für den eigenen Willingen-Urlaub, aber die Vermietung dieser Wohnung bildet heute den Ursprung ihres Vermietungs-Unternehmens.

Unter den Nachbarn im Willinger Feriendomizil sprach sich nämlich schnell herum, dass die Wiethegers ihre Wohnung immer gut vermietet bekamen. „So kamen nach und nach viele Immobilienbesitzer mit ihrer Vermietung auf uns zu und bald managten wir mehrere Dependancen in Willingen“, erklärt Birgit Wietheger. „2008 übernahmen wir zusätzlich die Vermietung für ein Drei-Sterne- Apart-Hotel mit Schwimmbad“, blickt die 55-Jährige zurück.

Das Ur-Grevener Ehepaar stieg immer intensiver in das Vermietungsgeschäft ein. Parallel zu den Fremdvermietungen wuchs sukzessive der Anteil der eigenen Objekte. „Ich nutzte meine beruflichen Erfahrungen aus dem Hochbau: wir kauften sanierungsbedürftige Wohneinheiten aus den 1980-er Jahren und renovierten und modernisierten sie von Grund auf“, erklärt Rainer Wietheger. Schließlich kennt er sich aufgrund seines Berufes mit der baulichen Materie aus. Die Wohnungen erreichten dadurch alle den hochwertigen Vier-Sterne-Status des Deutschen Tourismus-Verbandes (DTV), der diesen Standard auch alle drei Jahre mit strengen Prüfungen und Auflagen überprüft.

Mittlerweile ist Rainer Wietheger Pensionär und kann sich dem Unternehmen noch intensiver widmen. „Jedoch wurden die zu betreuenden Objekte irgendwann zu viel, so dass wir uns entschlossen, nur noch die eigenen Wohnungen zu vermarkten“, erläutert Birgit Wietheger. Neben ihrer Arbeit als Kosmetikerin kümmert sie sich vor allem um die Buchungen, Verfügbarkeiten, Pflege der Buchungsportale und den Einsatz der Mitarbeiter. Erfolgte vor 20 Jahren die Vermarktung noch eher über Mund-zu-Mund-Propaganda und Anzeigen in den Printmedien, so wurde ab 2006 die eigene Homepage zu einem wichtigen Instrument. Das Logo für „Wiethger’s Ferienwohnungen Willingen“ mit dem markanten roten W stand auch Pate für die Internetadresse www.wfw24.de.

Heute sind allerdings die großen Buchungsportale wie fewo-direkt.de, traumferienwohnungen.de oder dem Branchenriesen booking.com nicht mehr wegzudenken. „Zu unseren vielen Stammkunden kommt seitdem eine internationale Klientel hinzu“, berichtet Brigit Wietheger. „Unsere Gäste kommen nicht mehr nur aus Deutschland, sondern auch aus den Benelux-Staaten, Skandinavien, Großbritannien oder auch den USA“, zählt Rainer Wietheger auf.“

Einen Vermarktungsvorteil von Willingen sehen den Wiethegers vor allem im ganzjährigen guten Angebot: „Wintersportler, Wanderer und auch Cluburlauber sorgen für eine annähernd gleichbleibende Auslastung.“ Birgit Wietheger, die sich mit ihrem langjährigen vierköpfigen Team aus Ur-Willinger Frauen um die Gästebetreuung von Frühstücksservice bis Tischreservierung kümmert, zählt die vielen Events auf: „Weltcup Skispringen, Internationale Mountainbike-Festivals, das Bike-Week Willingen für alle Harley-Davidson-Fans, Open-Air-Festivals wie Viva Willingen im Ballermann-Stil oder Schlager-Festivals auch mal mit Helene Fischer.

Man merkt deutlich, dass auch Birgit Wietheger von der Willingen-Begeisterung ihres Mannes längst angesteckt ist.