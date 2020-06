Im April und Mai sind Elternbeiträge für Kitas und OGS komplett erlassen worden, doch wie geht es im Juni und Juli weiter? Mit diesem Thema haben sich in der vergangenen Woche die Mitglieder des Hauptausschusses beschäftigt.

Zu klären ist, wie die Stadt in finanzieller Hinsicht damit umgeht, dass die Kitas den so genannten eingeschränkten Regelbetrieb wieder aufgenommen haben und auch die Grundschulen (und damit auch die dortige OGS) wieder durchgehend laufen. Soll man die Eltern wieder wie vor der Corona-Krise zur Kasse bitten?

Wie Grevens Kämmerer Matthias Bücker erläuterte, haben sich die Kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung auf eine Regelung für Juni und Juli verständigt. „Die Elternbeiträge sollen zur Hälfte erlassen werden“, fasste er das zentrale Ergebnis zusammen. Die Ausfälle sollen sich Land und Kommunen teilen. Auf Kreisebene gab es die Absprache, dass sich alle Kommunen diesem Vorschlag anschließen. Daher schlage die Verwaltung vor, exakt so vorzugehen.

Das große Aber: Der Jugendhilfeausschuss des Kreises hat zwischenzeitlich einen kompletten Erlass der Elternbeiträge beschlossen. Eine Zwickmühle. Für den Grevener Jugendhilfeausschuss, der in dieser Woche tagt, liegen inzwischen Anträge vor, die Elternbeiträge komplett zu erlassen.

Die Entscheidung darüber, welchen Weg Greven geht, fällt erst in eben diesem Gremium, der Hauptschuss stimmte nicht ab. Aber natürlich gab es dort trotzdem eine intensive Debatte.

Bücker warb dafür, sich der landesweiten Linie anzuschließen und nicht komplett auf die Elternbeiträge zu verzichten. „Pro Monat geht es um Elternbeiträge von insgesamt 250 000 Euro.“ Sollte man darauf komplett verzichten spreche man über eine zusätzliche, freiwillige Leistung in Höhe von 125 000 Euro, sagte der Kämmerer. Pro Monat, für Juni und Juli zusammen also über eine viertel Million Euro. Damit könne man 25 Jahre lang die Betriebskosten des just beschlossenen Gebäudes am Sachsenhof finanzieren. „Ich bitte das beim Votum zu berücksichtigen.“ Klar wurde: Bücker sorgt sich – berufsbedingt – um den städtischen Haushalt.

„Für uns bleibt es wichtig, eine kreisweite Lösung zu finden“, bekräftigte Dr. Christian Kriegeskotte (SPD) in der Sitzung, um später via Pressemitteilung nachzulegen: „Die Eltern brauchen jetzt schnell Planungssicherheit. Aufgrund der eingeschränkten Betreuung sprechen wir uns dafür aus, die Beiträge für Juni und Juli zu erlassen.“

Ernst Reiling (Reckenfeld direkt) mahnte: „Die Eltern sind gebeutelt genug.“ Jürgen Diesfeld (CDU) ist sicher, „dass wir auch hier eine Lösung finden werden, die angemessen ist.“ Die Entscheidung solle jedoch der Jugendhilfeausschuss treffen.

Das Thema steht am Donnerstag (17 Uhr, Martinigrundschule) auf der Tagesordnung. Derweil setzt die Stadt die Lastschriften der betroffenen Eltern für Juni erstmal aus.