Wasser, Wärme, Wohlbehagen

„Wir kennen uns schon aus der Lehre“, berichtet Matthias Becker . Gemeinsam mit Michael Ortmeier hat er die Ausbildung zum Heizungs- und Lüftungsbauer bei einem großen Grevener Betrieb absolviert.

Während Becker anschließend für 16 Jahre als Kundendienst-Monteur und technischer Leiter für ein münsterisches Unternehmen Erfahrungen sammelte, nutzte Ortmeier die Berufsförderungsmaßnahmen im Anschluss an seine Bundeswehrzeit, um sowohl den Meister als Heizungs- und Lüftungsbauer als auch als Gas- und Wassermeister zu machen. Der Kontakt zwischen den beiden Grevenern riss in all den Jahren nicht ab. Und mit dem gemeinsamen Rüstzeug an Wissen und Erfahrung wuchs die Idee: „Warum machen wir uns eigentlich nicht selbstständig?“

Gesagt, getan. Der Name für das Unternehmen war schnell gefunden: „B & O“ in Rot als klassische Farbe für das Heizungsgewerbe und Blau für den Sanitärbereich. Die beiden Unternehmer stehen mit ihrem Namen für ihre Leistung ein: „Becker & Ortmeier GmbH Heizungs- und Sanitärtechnik, Kundendienst und Solaranlagen“ heißt es seit dem 1. Februar 1998. Vom Firmensitz Am Eggenkamp aus machten sich die Fahrzeuge mit dem blau-roten Logo auf den Weg zum Kunden. Das Geschäft lief gut an. „Wir hatten sofort Arbeit ohne Ende und konnten bereits nach vier Wochen zwei feste Mitarbeiter einstellen,“ blickt Becker zurück. Schnell wuchs der Mitarbeiter-Stamm auf sechs an, wo er auch heute steht. „Das ist eine gute Größe: überschaubar, das passt mit Innendienst und Akquise“, erklärt Ortmeier.

Privatkunden und Investoren sind die Hauptkundenkreise: „Wir arbeiten viel für ein renommiertes Grevener Architekturbüro und für private Auftraggeber – vom Reihenhaus über Doppel- und Einfamilienhaus bis zum Mehrfamilienhaus ist alles dabei“, zählt Ortmeier auf.

Im Heizungsbereich achten die Unternehmer darauf, dass ihre Kunden auch von den Förderprogrammen für KfW-40-, -55- oder höherwertige Häuser profitieren. „Mit einer modernen Wärmepumpe mit Sondenbohrung und kontrollierter Wohnungsbe- und -entlüftung kann man nicht nur umweltschonend heizen, sondern auch viele Punkte für die Anerkennung als KfW-55-Haus und besser sammeln“, erklärt Becker, „oder man entscheidet sich für sogenannte Hybrid-Anlagen mit Kollektoren auf dem Dach zur Trinkwasser-Erwärmung und Heizungsunterstützung.“

Im Sanitärbereich geht es sowohl um den Neubau- als auch den Sanierungsbereich. „Bei einer Badsanierung steht meistens die Schaffung einer bodengleichen Dusche im Vordergrund“, weiß Ortmeier, „seniorengerecht und barrierefrei sind hier die Stichworte und unter bestimmten Voraussetzungen gibt es auch Fördermittel aus der Pflegekasse.“

Die B&O-Kunden kommen aus Greven, Münster und dem Umland. „Und am Dortmunder Phoenix-See haben wir jahrelang für einen Architekten mit Grevener Wurzeln die Installationsarbeiten für viele hochwertige Einfamilienhäuser gemacht“, erinnert sich Ortmeier gerne zurück.

Nicht nur die gemeinsame Lehrzeit verbindet die Inhaber. Beide sind auch Väter von jeweils einem Zwillingspärchen. Und in beiden Fällen haben sie ihre fachliche Leidenschaft weitergegeben: Der 16-jährige Becker-Junior Philipp beginnt im Sommer seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker in einem gut geführten Grevener Betrieb, während der 20-jährige Ortmeier-Nachwuchs Alex in Münster Bauingenieurwesen studiert.