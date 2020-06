Der Vorschlag kam so überraschend, dass erstmal eine Sitzungsunterbrechung her musste. Die nutzten die Lokalpolitiker des Jugendhilfeausschuss, um sich erst in kleinen Zirkeln, dann in großer Runde zu besprechen.

Und nun? Erstmal nichts. Ob den Eltern von Kita- und OGS-Kindern Beiträge für die Monate Juni und Juli ganz oder teilweise erlassen werden, entscheidet der Rat. Viel Geduld ist allerdings nicht nötig: Die Sitzung findet kommende Woche statt.

Auslöser der Debatte: Für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses hatte die SPD einen Antrag eingereicht. Die Sozialdemokraten wollen, dass die Elternbeiträge für Juni und Juli komplett erlassen werden. Stevens Gomes begründete dies mit einer nach wie vor eingeschränkten Betreuung, da sei der Erlass der Elternbeiträge nur folgerichtig. „Wir wollen damit die Eltern entlasten, um so auch die familiäre Situation zu erleichtern.“

Die Stadtverwaltung sieht das anders: Im April und Mai, als die Betreuung in Kitas und in der OGS kaum oder gar nicht stattfand, sei ein Verzicht auf Gebühren okay gewesen. „Jetzt, wo es wieder ein – wenn auch eingeschränktes – Angebot gibt, ist es auch gerechtfertigt, wenn Eltern wieder für die Betreuung bezahlen“, sagte Frank Hänel von der Stadtverwaltung. „50 Prozent halten wir für angemessen.“

Die Grünen waren bereit, der SPD-Forderung nach null Prozent Elterngebühren zu folgen, wie Lore Hauschild deutlich machte. Bis Philipp Wimber ( CDU ) den überraschenden Kompromiss-Vorschlag unterbreitete: 25 Prozent. Man komme somit den Eltern entgegen, trage aber auch den Argumenten der Verwaltung Rechnung. „Der Hauhalt ist jetzt schon stark gebeutelt“, sagte Wimber.

Die Verwaltung machte klar, dass man keinesfalls über „Peanuts“ rede: Verzichtet Greven für die beiden Monate ganz auf die Elterngebühren bedeutet das Mindereinnahmen in sechsstelliger Höhe. Zieht man nur 50 Prozent der Elternbeiträge ein (allein für den Kitabereich ohne OGS) fehlen der Stadt 103 500 Euro. Verzichtet man ganz auf Elternbeiträge sind es sogar 310 000 Euro. Hinzu komme, dass bei einem solchen Vorgehen sogar der Verlust des Landeszuschusses droht, wie Beigeordneter Cosimo Palomba deutlich machte. Dann könnte das Minus für die Grevener Stadtklasse gar auf 414 000 Euro anwachsen. Kein Betrag, den Greven aus der Portokasse bezahlen könnte . . .