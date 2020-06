Aus ungeklärter Ursache ist am späten Samstagnachmittag das Tor einer Scheune eines Anwesens an der Saerbecker Straße in Brand geraten. Eigenlöschversuche und der Einsatz der Feuerwehr verhinderten eine größere Brandausbreitung, jetzt ermittelt die Polizei.

Brand schnell unter Kontrolle

Um 16.22 Uhr am Samstagnachmittag waren mehrere Einheiten der freiwilligen Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort „Bauernhofbrand“ zu dem landwirtschaftlichen Anwesen an der Saerbecker Straße/Ecke Wentruper Mark alarmiert worden.

Aus bislang für die Einsatzkräfte unerklärlichem Grund war das hölzerne Tor an der Giebelseite einer etwa 200 Quadratmeter großen Scheune, in der unter anderem Fahrzeuge untergebracht sind, in Brand geraten.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten die Anwohner selbst erste Löschversuche mit einem Gartenschlauch unternommen, wie Wehrführer Sebastian Greufe vor Ort erklärte. Ein Trupp unter Atemschutz sei dann in die Scheune gegangen und habe den Entstehungsbrand schnell mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht und so eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert. Im weiteren Verlauf habe man die Scheune noch einmal mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und die Scheune wieder rauchfrei gemacht. Wegen des anfänglich größeren Kräfteaufgebots war die Saerbecker Straße im Bereich der Einsatzstelle komplett gesperrt.

Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Größerer Sachschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.