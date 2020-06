Im Ballenlager haben „Bündnis 90 / Die Grünen “ jetzt ihre Direktkandidaten und Kandidatinnen und die Reserveliste für die Kommunalwahl am 13. September gewählt.

Angeführt von Janina Rebholz auf Listenplatz 1 und Dr. Michael-Kösters-Kraft auf Listenplatz 2 gehen die Grünen mit einer gemischten Liste aus neuen und erfahrenen Mitgliedern in den Wahlkampf.

Die 34-jährige Janina Rebholz stammt aus Reckenfeld, ist verheiratet, hat einen dreizehnjährigen Sohn, ist Sprecherin des Ortsverbandes Greven und derzeit als sachkundige Bürgerin im Bezirksausschuss Reckenfeld vertreten.

Dr. Michael Kösters-Kraft (64) ist Soziologe, verheiratet, Vater zweier erwachsener Söhne, Fraktionsvorsitzender, Bürgermeisterkandidat der Grünen und Ausschussvorsitzender des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport.

Janina Rebholz betonte laut Pressemitteilung in ihrer Bewerbungsrede, dass sie sich insbesondere für Gleichberechtigung, Inklusion, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in allen Bereichen einsetzen werde.

Dr. Michael Kösters-Kraft verwies in seiner Bewerbungsrede auf die laufende Schulentwicklungsplanung, die ihm besonders am Herzen liege. Aber auch die laufende Entwicklung der Stadt unter Berücksichtigung von Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsaspekten seien ihm als Grüner besonders wichtig, so Kösters-Kraft.

Als besonders erfreulich heben die Grünen in ihrer Pressemitteilung hervor, dass die Hälfte der Kandidierenden Frauen sind.