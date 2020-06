Überraschung am späten Abend. Per Mail und Brief an Grevens SPD-Mitglieder teilte am Dienstag Ortsvereinsvorsitzender Christian Haefs seinen Rücktritt mit. Mit ihm warfen fünf weitere Mitglieder, darunter der ehemalige Vorsitzende Marc Ickeroot, das Handtuch. Vorausgegangen waren die Verhandlungen um die Besetzung der Wahlkreiskandidaturen.