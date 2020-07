Poetry Slam am Beach in Greven darf stattfinden

Greven/Münster -

Von Günter Benning, Günter Benning

Fast hätte der Poetry-Slam am Freitagabend nicht stattgefunden. Doch der Naturschutzbund Deutschland scheiterte am Verwaltungsgericht mit einem Verbotsantrag. Dahinter steht ein Streit um Naturschutz am Beach.