Eigentlich war es ein Pressegespräch, wie es eben zu Corona-Zeiten so stattfindet. Alle sitzen brav mit gehörigem Abstand im Raum. Alle haben zunächst den Mundschutz auf, der dann – wie soll man damit auch Kaffee trinken – bald auch fällt. Aber: Zum Schluss wurde es noch richtig feierlich. Dr. Rainer Schwarz und Stefan Süß unterzeichneten den Vertrag.

Worum es dabei ging? Um ein neues Event am Flughafen Münster-Osnabrück . Dort findet am 27. und 28. Februar zum ersten Mal eine Job-Messe statt. Stefan Süß ist dabei der Geschäftsführer der Agentur Barlag, die diese Messe durchführt, und Dr. Rainer Schwarz der Geschäftsführer des FMO. Und beide sehen der Messe sehr positiv entgegen – trotz Corona.

„Wir möchten gerade in Corona-Zeiten neue Impulse für den Arbeitsmarkt in der Region geben“, erklärte Süß im Rahmen des Pressegespräches. Man wolle mit Hilfe der Job-Messe den Menschen in der Region die Möglichkeit bieten, Kontakte mit Unternehmen zu knüpfen. „Für viele Menschen, die eine neue Beschäftigung suchen, ist der persönliche Kontakt mit einem Unternehmen sehr wichtig. Und den bieten wir in diesem Rahen an.“

Auch Schwarz sieht sehr positive Signale in dieser Messe. „Wir möchten in diesen Zeiten diesen Ansatz ausdrücklich unterstützen und Vertrauen in die Zukunft und Zuversicht schüren.“ Man wolle, wie auch am Flughafen selbst, nicht den Kopf in den Sand stecken sondern positiv nach vorne schauen.

Und natürlich spielt auch das Event selber eine Rolle. „Wir als Flughafen möchten ein bisschen unabhängiger vom reinen Fluggeschehen werden und das Messe- und Konferenzgeschäft weiter entwickeln“, sagte Schwarz und sprach von der Stärkung des Non-Aviation-Bereichs des Flughafens.

Auch Marc-Arne Schümann, Verlagsleiter Werbemarkt Aschendorff Medien, sieht diese neue Messe sehr positiv. „Ich glaube, dass das ein sehr positives und kraftvolles Signal für die Region ist. Und das wollen wir als Verlag unterstützen“, sagte er. Man arbeite schon seit 13 Jahren sehr erfolgreich und professionell mit der Agentur Barlag bei der Jobmesse in Münster zusammen.

Süß hat sich für dieses neue Event ein Zahl von rund 60 bis 70 Ausstellern als Ziel gesetzt. „Dabei möchten wir den Besuchern nicht fachspezifische Unternehmen, sondern ein ganz breitgefächertes Angebot präsentieren.“ Dabei lege man sehr viel Wert auf ein Ambiente, bei dem sich die Unternehmen und die Besucher wohl fühlen. „Beide Seiten sollen die Messe als Erfolg verbuchen.“

Corona habe viele negative Auswirkungen. Aber: „Durch die Pandemie sind zahlreiche Arbeitnehmer auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, die in der Wirtschaft teils händeringend gesucht werden, in Zeiten der Vollbeschäftigung aber nicht zur Verfügung standen. Diese beiden Seiten wollen wir mit Hilfe der Job-Messe am FMO zusammen bringen“, sagt Süß abschließend.