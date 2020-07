Ein Gewinn für den Reitsport

Das ist neu bei einer der traditionellsten Veranstaltungen im Grevener Sportkalender: Zwar ist der Parkplatz vor dem Vereinsgelände mit Autos und ihren unvermeidlichen Pferdetransportern gut gefüllt. Doch darüber hinaus fehlt das sonst übliche hektische Treiben weitgehend. Einige Imbissstände, aber keine Siegerehrung und auch keine Zuschauer – bei der Pferdeleistungsschau des RuF Greven, der ersten im Verband nach der langen Coronapause, war vieles anders. Am Ende aber hatte – und das stand in der Beurteilung ganz vorne – der Sport gewonnen.

Anja Venschott, Sportwart beim RuF Greven, war trotz der besonderen Umstände durchaus stolz, das Turnier anbieten zu können. „Die Prüfungen waren im Vorfeld ja ruck-zuck ausgebucht. Allein daran sieht man schon, wie sehr die Sportler darauf gewartet haben, dass es endlich wieder losgeht. Turniere sind Wettkampf, und die Reiter wollen sich einfach messen. Gut, dass wir das auf die Beine stellen konnten. Und es ist auch ein Zeichen, dass der Verband uns zutraut, so eine Veranstaltungen unter diesen Bedingungen durchzuziehen.“

Für Venschott und ihre Mitstreiter war die Grevener Pferdeleistungsschau in diesem Jahr vielleicht ein wenig beschaulicher, weil Zuschauer und das sonst übliche Rahmenprogramm fehlten, weniger stressig war das Turnier unter den besonderen Umständen aber nicht, denn organisatorisch bedeutete die RuF-Veranstaltung unter diesen besonderen Umständen einen hohen Aufwand.

Vielleicht war Grevener Turnier sogar eine Blaupause für andere Vereine, wie eine derartige Pferdesport-Veranstaltung umzusetzen ist. Und für die Aktiven eine gute Gelegenheit, sich voll auf die jeweiligen Prüfungen zu fokussieren. Sportlich gesehen haben die Darbietungen jedenfalls nicht unter den Bedingungen gelitten – ganz im Gegenteil. Bei besten äußeren Bedingungen absolvierten die Aktiven ihre Prüfungen in den verschiedenen Disziplinen, nur das Gelände wurde ausgelassen. Letztendlich machten die Reiten das beste aus der Situation und und stellen mit sehr guten Darbietungen unter Beweis, dass es auh wirklich Zeit wurde, in der „grünen Saison“ so richtig durchzustarten. Auch wenn mit den Zuschauern das Salz in der Suppe ein wenig fehlte. Aber das kann sich im kommenden Jahr ja wieder ändern. Die Aktiven und auch der RuF Greven dürften darauf brennen, ihr Turnier unter normalen Rahmenbedingungen durchzuziehen.