Der Endspurt des Sommer-Lese-Clubs der Stadtbibliothek Greven hat begonnen. Für die letzten beiden Ferienwochen können sich Kurzentschlossene noch anmelden.

Das Team der Stadtbibliothek würde sich freuen, wenn es auch in diesem Jahr über 100 Clubmitglieder werden.

Wer in den Ferien drei oder mehr Bücher gelesen, Hörbücher gehört oder wahlweise eine Veranstaltung in der Bibliothek besucht hat, bekommt am Ende eine Urkunde.

Teilnehmen können Einzelpersonen aller Altersgruppen und Teams, zum Beispiel von Freunden oder Familien. Außerdem werden Oskars für besondere Leistungen verteilt.

Mit einem Sommer-Lese-Club-Oskar wird das schönste Logbuch ausgezeichnet, in das die gelesenen Bücher, Hörbücher mit Bewertung eingetragen werden. Das Logbuch kann kreativ mit Fotos, den schönsten Leseerlebnissen, Geschichten und vielem mehr ausgestaltet werden. Weitere Oskars gehen an denjenigen oder an das Team, dass die meisten Stempel gesammelt hat und an denjenigen, der oder die die meisten Seiten gelesen hat. Die schönste selbst geschriebene Geschichte und der coolste Teamnamen werden mit einem Oskar prämiert.

Am Sommer-Lese-Club kann man auch Online teilnehmen. Teams können zum Beispiel im Online-Logbuch gemeinsam an einer Geschichte schreiben. Bitte alle Papier-Logbücher bis zum Ende der Ferien (11. August) in der Bibliothek abgeben.

Wegen der Coronakrise muss das große Abschlussfest, das für den 15. August geplant war, leider in diesem Jahr ausfallen. Deshalb gibt es die Urkunden sofort bei der Abgabe der Logbücher. Die Oskargewinner werden nach der Auswertung einige Tage später informiert und bekommen die Oskars in der Bibliothek überreicht. Das Abschlussfest mit der geplanten Comic-Live-Show von Charlotte Hoffmann wird im nächsten Sommer nachgeholt.