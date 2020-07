Über eine Schatzkarte und eine geheimnisvolle Insel

Sie ist die Piraten-Erzählung schlechthin: Robert Louis Stevenson erfand schon 1881 das, was uns noch heute an Seeräuber-Geschichten fasziniert – eine rätselhafte Schatzkarte, eine geheimnisvolle Insel, Kisten voller Golddublonen und eine Flagge mit gekreuzten Knochen.

Die Schatzinsel gehört zu den am häufigsten adaptierten Stoffen der Weltliteratur – das „Theater ex libris“ aber bleibt mit seinem Live-Hörspiel ganz nah am Original. Die Küste von Somerset, England, 1751: In dem kleinen Gasthof der Familie Hawkins taucht ein Fremder mit einer Narbe auf, der sich von allen nur „der Captain“ nennen lässt. Was verbirgt sich in der großen alten Seekiste, die er mitgebracht hat? Und wovor fürchtet sich der Captain, der jeden Tag an den Klippen steht und Ausschau hält? Als der junge Jim Hawkins hinter das Geheimnis kommt, beginnt für ihn das größte Abenteuer seines Lebens . . .

Kinder ab zehn Jahren und natürlich auch Erwachsene sind am 9. August ab 16 Uhr an Bord des Dreimasters Hispaniola für die Reise zur Schatzinsel willkommen. Das Live-Hörspiel mit fünf Schauspielern, Live-Musik und Bildprojektionen dauert zwei Stunden.

Tickets gibt es für zehn Euro im Vorverkauf auf localticketing.de oder bei Greven Marketing.