Rein juristisch gesehen muss man wohl von einem Gewohnheitstäter sprechen. Würde der erwischt, ging es vermutlich für Jahre in den Bau – oder besser gesagt in den Bauer, noch genauer in den Vogelbauer. Denn den Tatbestand des Mundraubes, den man hier vielleicht anwenden könnte, gibt es schon lange nicht mehr im deutschen Gesetzbuch.