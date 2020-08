Parken ganz ohne Tickets

Das Schild ist relativ klein, man übersieht es schnell. Doch wenn man es liest, schießt ganz schnell der Begriff vom „Großen Bruder“ in die letzte Hirnwindung. „Kennzeichenerkennung beim Parken“ steht da auf dem Schild am Flughafen Münster-Osnabrück . Hatte George Orwell in seinem Roman „1984“ Recht? Werden wir alle überwacht? Nun, zumindest am FMO ist das wohl nicht der Fall, erklärt Detlef Döbberthin , Pressesprecher des FMO auf Anfrage. Die Kennzeichenerkennung habe einen ganz anderen Grund.

Und der heißt wohl „Innovation“ oder neue Technik. Denn die Kennzeichenerkennung hat nur etwas mit dem Parken zu tun. „Das Kennzeichen-System wird im Zusammenhang mit der Online-Reservierung von Parkplätzen eingesetzt“, erklärt Döberthin und erklärt das Verfahren.

Bei der Online-Reservierung von Parkplätzen am FMO muss der Kunde vorher bezahlen und dabei das Kennzeichen seines Autos angeben. „Wenn der Kunde dann am gebuchten Parkplatz ankommt, wird sein Kennzeichen gescannt, der Computer weiß, dass er bezahlt hat, die Schranke öffnet sich“, erklärt Döberthin. Bei der Ausfahrt wird genau so vorgegangen. Das Kennzeichen wird gescannt, der Computer erkennt, dass der Kunde die Parkgebühr bezahlt hat, die Schranke öffnet sich.

Keine Papier-Tickets mehr

„Dieses System hat den großen Vorteil, dass weder Papier-Tickets noch ausgedruckte QR-Codes benötigt werden“, so der Flughafensprecher. Und rein technisch erkläre sich das System von selbst. Grundsätzlich aber gelte: „Es werden zwar alle Kennzeichen der einfahrenden Autos gescannt, aber die Kennzeichen werden nicht in einer Datenbank gesammelt, es kann nicht – zum Beispiel von Seiten der Polizei – eine Halterermittlung durchgeführt werden.“

Aber: Dieses System ist nicht das Ende der Fahnenstange. „An einigen Flughäfen wird dieses System grundsätzlich durchgeführt“, verdeutlicht Döberthin. Heißt: Die Kennzeichen aller Fahrzeuge, die auf die Parkplätze eines Flughafens fahren, werden gescannt. „Die Passagiere geben bei der Rückreise nur noch das Kennzeichens ihres Pkw ein, der Computer weiß dann, wie lange das Fahrzeug wo gestanden hat und zeigt die Kosten an.“ Da sei natürlich noch effektiver und umweltfreundlicher. „Da gibt es überhaupt keine Tickets oder ähnliches mehr“, erklärt Döberthin.

Dieses System – hier wird eine Erfassung ohne Datenbank natürlich nicht möglich sein – sei allerdings noch nicht für den FMO geplant. Vielleicht ganz gut so . . .