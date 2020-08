ReckenfeldDas war zu erwarten: Die beiden „Storno“-Veranstaltungen „Sonderinventur“ auf der Freilichtbühne waren ruckzuck ausverkauft. Für die beiden angekündigten Termine am Freitag, 21. August, und Samstag, 22. August, jeweils um 20 Uhr sind keine Karten mehr verfügbar. Soweit die schlechte Nachricht für all jene, die leer ausgegangen sind. Die gute: Es gibt einen Zusatztermin, und zwar am Samstag, 22. August, um 16 Uhr, ebenfalls an der Freilichtbühne. Wichtig: Der Vorverkauf, den die Freilichtbühne durchführt, startet am Mittwoch dieser Woche um 9 Uhr.