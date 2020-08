Freilichtbühne Reckenfeld: „Gretchen 89ff.“ feiert am Samstag Premiere

Reckenfeld -

Am Samstag steht an der Freilichtbühne die zweite Premiere des Sommers an. Im Stück „Gretchen 89ff.“ bekommen Besucher einen Einblick hinter die Kulissen des Theaters und werden das Zusammenspiel von Regie und Schauspiel ganz neu und sehr intensiv erleben.