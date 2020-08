Es lag wohl an der Hitze, dass am Ende nur 50 Karten für die Aufführung der „Schatzinsel“ am Grevener Beach verkauft wurden. Peter Hamelmann nimmt es gelassen. Sicher, sagt der Chef von Greven Marketing, „es hätten mehr sein können“. Rein theoretisch wäre Platz für 200 kleine und große Zuschauer gewesen. Aber, wiegelt er ab, „so war es zumindest leichter, die Corona-Regeln einzuhalten“. Die Piraten-Erzählung von Robert Louis Stevenson wurde am Sonntagnachmittag von dem Theater Ex Libris aufgeführt.

In dem Stück, das 1751 in England an der Küste von Somerset spielt, geht es um einen Fremden, der – mit einer Narbe im Gesicht – in einem Gasthof auftaucht und sich von allen nur „der Captain“ nennen lässt. Im Gepäck hat er eine rätselhafte große Seekiste. Aber wovor fürchtet sich der Captain, der jeden Tag an den Klippen steht und Ausschau hält? Als der junge Jim Hawkins langsam hinter das Geheimnis kommt, beginnt für ihn das größte Abenteuer seines Lebens. Fünf Schauspieler lasen die Seeräuber-Geschichte vor, während im Hintergrund die passenden Soundeffekte erklangen und Bildprojektionen erschienen.

Die „Schatzinsel“ passe sehr gut in das Sommerprogramm von Greven Marketing, das laut Hamelmann wegen der Corona-Pandemie „neu definiert“ worden war. Die Theatermacher von Ex Libris aus Münster sind zudem „alte Bekannte“. Im Dezember vergangenen Jahres hatten sie im Ballenlager vor ausverkauftem Haus die Charles-Dickens-Erzählung „A Christmas Carol“ präsentiert.

Galionsfigur von Ex Libris ist Christoph Tiemann, Schauspieler, Autor, Moderator und Radio-Sprecher.