Container für Flüchtlinge an der Hüttruper Straße hätten 2019 eigentlich abgebaut werden müssen

Greven -

Von Oliver Hengst

An der Hüttruper Straße betreibt die Stadt eine Flüchtlingsunterkunft - seit einem Jahr ohne gültige Genehmigung. Doch weil die Not groß ist, werden die Container weiterhin genutzt. Das sorgt für Unmut in der Nachbarschaft.