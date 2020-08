Feuerwehr wendet großes Fischsterben ab

Mit schneller Reaktion und beherztem Einsatz hat die Grevener Feuerwehr am Samstagvormittag eine Umweltkatastrophe vermieden. In der Aa drohten tausende Fische zu ersticken. Das konnte offenkundig abgewendet werden.

Als die Wehr gegen 10 Uhr an der Einsatzstelle am Hof Schulze Höping Pellengahr eintraf, schwammen einige tote Fische an der Oberfläche der an dieser Stelle aufgestauten Münsterschen Aa. „Und es gab tausende, die nach Luft rangen“, berichtete Einsatzleiter Stefan Bömer .

Sofort begannen die Feuerwehrleute, mit Pumpen das Wasser umzuwälzen und ihm frischen Sauerstoff zuzuführen – denn daran mangelte es dem Gewässer offensichtlich. „Das ist wie letztes Jahr im Aasee“, sagte Bömer.

Die Maßnahme hatte Erfolg: Die nach Luft ringenden Weißfische und Karpfen tauchten wieder in tiefere Gewässerschichten ab. Der am Vormittag begonnene Einsatz in der Nähe des Golfplatzes in Aldrup sollte bis zum Nachmittag andauern. „Falls es einen Starkregen gibt, werden wir die Maßnahmen nochmal verstärken“, sagte Bömer, der erklärte, dass starke Niederschläge dem Gewässer und den Fischen große Probleme bereiten. „Durch Starkregen wird viel ins Gewässer eingeschwemmt, was Sauerstoff verbraucht. Und dann wird es für die Fische eng.“

Wie Bömer erläuterte, entnehmen die für Gewässerschutz zuständigen Behörden auch Wasserproben, um zu klären, ob wie vermutet eine biologische Ursache vorliegt – letztlich soll so ausgeschlossen werden, dass eine Einleitung von Giftstoffen oder etwas ähnliches für das Problem verantwortlich ist.