Gleich zwei Herausforderungen beschert dieser besondere Sommer den Bewohnern und den Mitarbeitenden im Matthias-Claudius-Haus: die Corona-Pandemie und zuletzt zusätzlich die Hitzewelle. Zum Schutze der Hausgemeinschaft fielen manche Angebote aus.

Eine Aktion, die unter den gegebenen Umständen stattfinden kann, ist eine kühle Fahrt im Rollfiets – durch die Natur, am See vorbei oder in die nahe Umgebung. Malte Vogelsang ist Alltagsbegleiter im Sozialen Dienst des Hauses und hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht den Bewohnern und Bewohnerinnen eine solche Fahrt zu ermöglichen. Dafür kommt er auch mal früher als sonst, um die kühlen Morgentemperaturen gemeinsam mit den Bewohner auszunutzen.

Erna Lohrenz vom Wohnbereich 3 hat sich eine Rollfietsfahrt zugetraut. Denn man darf nicht vergessen: Es hat viel mit Vertrauen zu tun, sich als Person von jemand anderem fahren zu lassen und somit keine eigene Kontrolle zu haben. Das haben auch die Mitarbeiter ausprobiert und kennen daher dieses Gefühl. Es besteht bei einigen auch die Sorge, dass das Umsetzen zu schwer fällt.

„Sind aber diese Bedenken genommen wird die Fahrt zu einen Erlebnis und immer wieder gerne genutzt“, bilanziert Sabrina Hinz, Leiterin des Sozialen Dienstes, in einer Pressemitteilung des Matthias-Claudius-Hauses.