„Ihr Schicksal darf nicht in Vergessenheit geraten“

Am 14. August 1942 wurden die beiden Polen Franciszek Banaś und Wacław Ceglewski in den Bockholter Bergen bei Greven hingerichtet. Sie gehörten zu den mehreren Millionen im Deutschen Reich während des Zweiten Weltkrieges zwangsweise zur Arbeit eingesetzten Kriegsgefangenen und ausländischen „ZivilarbeiterInnen“.

Anlässlich des 78. Jahrestages der Hinrichtung fand am Freitag zum vierten Mal eine Gedenkveranstaltung in den Bockholter Bergen statt, wobei diese in Zeiten der Corona-Pandemie nur „intern“ durchgeführt wurde. Veranstalter waren erneut die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) Münster und Bündnis 90/Die Grünen (Ortsverband Greven), die sich um 16 Uhr (dem Zeitpunkt der damaligen Hinrichtung) am Gedenkort versammelt hatten.

Detlef Lorber von der VVN-BdA Münster wies darauf hin, dass trotz bzw. gerade während der Corona-Krise die NS-Erinnerung nicht in Vergessenheit geraten sollte – nicht zuletzt auch wegen der rechtsextremistisch unterwanderten Corana-Protestbewegung. Lorber informierte über das damalige „Vergehen“ des „verbotenen Umgangs“ mit einer deutschen Frau, das für viele sowjetische und polnische Zwangsarbeiter das Konzentrationslager oder sogar den Tod bedeutete. So ist auch die Hinrichtung in den Bockholter Bergen beispielhaft und nicht die einzige im Münsterland gewesen.

Michael Kösters-Kraft (Bürgermeisterkandidat der Grünen für Greven) brachte die Geschichte der NS-Gedenkstätte in Erinnerung, die dort 2001 durch die Gimbter Messdienerschaft errichtet wurde. Dabei hob er vor allem die besondere Bedeutung dieses Ortes für das NS-Gedenken in Greven hervor. Dementsprechend solle die Stadt sich auch um den Zustand der Gedenkstätte bzw. des Umfeldes kümmern. Nach wie vor sei auch geplant, den Gedenkstein um die Namen der beiden NS-Opfer zu ergänzen.

Historiker Christoph Leclaire zeichnete schließlich die Verfolgungsgeschichte der beiden polnischen Zwangsarbeiter bis zum Tag ihrer Hinrichtung nach. Für ihre Ermordung sei nie jemand zur Rechenschaft gezogen worden, ihr Schicksal dürfe nicht in Vergessenheit geraten.

Die einzelnen Redebeiträge und die Kranzniederlegung wurden per Video dokumentiert und sind bei Münster Tube (https://www.youtube.com/channel/UCmebupCownKgBGJoDo7JbjQ) zu sehen.

Die Veranstalter würden sich darüber freuen, wenn der beiden NS-Opfer virtuell gedacht würde und das diesjährige Gedenken im Netz verbreitet würde.

Und vielleicht kann man beim nächsten Besuch im Naturschutzgebiet Bockholter Berge auch einmal kurz am dortigen Gedenkort Halt machen und Franciszek Banaś und Wacław Ceglewski gedenken.