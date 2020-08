Zum wiederholten Male fordert Die Linke in Greven, dass im Stadtgebiet mehr Mülleimer aufgestellt werden.

„An einem Samstagvormittag quellen die wenigen Mülleimer schon über, eine sachgerechte Entsorgung des eigenen Mülls ist fast gar nicht mehr möglich. Auch den Müll mit nach Hause nehmen ist oft nur schwer möglich“, so das Mitglied im Betriebsausschuss Dominik Uhlenhake.

„An jeder Bank, an jeder Bushaltestelle muss ein Mülleimer stehen. Das geht in anderen Städten doch auch“, ergänzt Ratsmitglied Dirk Nolte laut Pressemitteilung, „gerade in den Sommermonaten, wenn viele Menschen draußen unterwegs sind, müssen die Mülleimer an kritischen Punkten täglich geleert werden.“

Um dies leisten zu können, fordert Die Linke, dass die TBG mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellt.