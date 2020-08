Ein launiger Abend mit ganz viel Musik

Das Finale bringt an diesem Freitagabend einen klaren Sieger hervor. Als um kurz nach 22 Uhr Moderator Jens Kotalla ein letztes Mal den Applaus des Publikums einfängt, mangelt es zwar nicht an Unterstützung für die Münsteraner Musikerin LIA. Doch an diesem Abend führt kein Weg vorbei an ihrem Finalgegner aus Bielefeld. Der junge Mann, der sich Moe nennt, katapultiert sich mit einer Gitarre, melodischen Texten und seiner starker Stimme in der Gunst der Grevener unangefochten an die Spitze und gewinnt den ersten Singer-Songwriter-Slam dieser Art am Beach. Seine drei Auftritte überzeugen durchweg.

Jens Kotalla ist es, der die Poetry-Slam-Szene regelmäßig nach Greven bringt. Die Idee, mit eigenen Texten in eine Art Dichterwettstreit zu treten und dabei das Publikum als Jury einzubinden, ist bestechend einfach, ungemein populär und als eigenes Format in der Kulturszene mittlerweile etabliert. Der Singer-Songwriter Slam, der an diesem Freitag seine Greven-Premiere feiert, funktioniert im Grunde genauso, nur dass nicht gesprochen, sondern gesungen wird.

„Die Grevener nehmen auch diesen Slam gut an“, freut sich Kotalla, als er zur Halbzeit den Blick über den Beach schweifen lässt. Zum Abschluss der Veranstaltungssaison sind die Plätze rundherum um die zur Bühne umfunktionierte Beach-Lounge gut gefüllt. Der Singer-Songwriter-Slam: Das sind an diesem Abend vier Musiker und 100 Besucher. Neben den beiden Finalisten Moe und LIA stellen sich mit Dalia Häßicke und Kaum Jemand zwei weitere Liedermacher aus Münster dem Urteil der Jury. Mit selbst komponierten Stücken, die sie in zwei Durchgängen vortragen.

„Die Leute hier haben Bock auf das Format“, freut sich Kotalla über einen launigen Abend, der auch Dank des Moderators ein kurzweiliger wird. Über zwei Stunden erfreut sich das Publikum an der Musik, der Möglichkeit selbst zum Akteur zu werden und nicht zuletzt an den letzten Sonnenstrahlen des Tages.

Dann, um kurz nach 22 Uhr fällt der Vorhang. Er fällt nach einer vielversprechenden Premiere und einer denkwürdigen Beach-Saison mit viel Getöse Drumherum und angenehm ruhigen Akzenten bei der Programmauswahl.

Deshalb strahlt nicht nur Slam-Gewinner Moe übers ganze Gesicht. Auch Peter Hamelmann von Greven Marketing zieht trotz aller Störgeräusche eine zufriedene Bilanz: „Die Saison ist unter den gegebenen Umständen sehr gut gelaufen. Was mich besonders freut: viele Besucher haben sich bedankt dafür, dass überhaupt etwas möglich gemacht wurde.“