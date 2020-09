Dass neue Wohnungen in der Nähe der Ortsmitte entstehen – das kritisierte niemand. Aber die Zuwegung zum Grundstück und die Frage, wer diese bezahlt, sorgte nun im Reckenfelder Bezirksausschuss für eine lebhafte Debatte. Anlass sind laufende Bauarbeiten an einem größeren Mehrfamilienhaus, das an der Grevener Landstraße entsteht, sozusagen in zweiter Reihe.