Der neue Radweg nach Reckenfeld entlang der B481 (und dann weiter durch Herben) ist schon lange fertig, doch ein Lückenschluss lässt noch auf sich warten. Ein Lückenschluss, für den sich die CDU stark macht. Umso erfreuter nahm Anika Stöcker, Vorsitzende der Reckenfelder CDU, nun zur zur Kenntnis, dass es bald so weit ist. Es geht um die Verlängerung des Radweges am Jägerwegs, der derzeit in Höhe des Friedhofes im Nichts endet.

Im Bezirksausschuss Reckenfeld sagte André Kintrup , im Rathaus für Straßenbau zuständig: „Der Radweg ist im Entwurf geplant.“ Die Planungen seien jedoch nicht weitergegangen, „weil wir so etwas wie Corona hatten“. Als nächstes stehe ein Beschluss der Politik an, die grundsätzliches grünes Licht geben muss. „Wir werden das im Frühjahr in die Ausschüsse geben“, so Kintrup. Dann werde man die Planung weiterführen und sich um Fördermittel bemühen.

Die CDU hatte im Herbst 2018 beantragt, den Radweg am Jägerweg bis zur Brücke über die Bahnlinie zu verlängern – das sind rund 400 Meter. Von dort aus hat man als Radfahrer bequemen und sicheren Anschluss an den neuen Radweg zwischen Greven und Reckenfeld. Eine Mehrheit der Ausschussmitglieder hatte sich dem Vorhaben angeschlossen.