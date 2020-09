730 gelenkschonende Meter

Die Sportanlage des SC Reckenfeld, ohnehin schon ein Schmuckstück, ist in den zurückliegenden Wochen nochmals aufgewertet worden. Unter anderem hat der Verein in Kooperation mit den Stadtwerken eine Solaranlage installiert, die Strom für den Eigenbedarf liefert. Was nicht selbst verbraucht wird, wird ins Netz eingespeist und vergütet.

Zudem ist die Finnenbahn fertiggestellt worden – eine spezielle Laufbahn, die wegen des weichen Untergrundes besonders gelenkschonendes Rundendrehen ermöglicht. „Da fehlt lediglich die Beleuchtung“, erläutert SCR-Vorsitzender Andrew Termöllen . Die Bahn ist 730 Meter lang und frei zugänglich während der Zeiten, zu denen der Sportbetrieb auf der Anlage läuft. „Also auch am Wochenende und abends“, sagt Termöllen. „Bürger, die gerne laufen, können die Bahn gerne nutzen.“

Die Finnenbahn schlängelt sich durch die umzäunte Sportanlage, an den Fußballplätzen, Gebäuden, dem Beachvolleyballfeld und anderen Einrichtungen entlang. Die noch zu installierende Beleuchtung und die Gewissheit, dass während des üblichen Sportbetriebes (in der Regel zwischen 11 und 22 Uhr) immer jemand in der Nähe ist, sollte vor allem jenen ein höheres Sicherheitsgefühl vermitteln, die sich in der dunklen Jahreszeit am Max-Clemens-Kanal oder auf anderen verlassenen Strecken eher unwohl fühlen.

Und nach dem Joggen auf der Finnenbahn dürfen sich Freizeitsportler eingeladen fühlen, noch etwas länger zu bleiben, „auf ein alkoholfreies Weizen im Vereinsheim“, wie Termöllen schmunzelnd sagt. Dort könne man mit SCR-Mitgliedern ins Gespräch kommen oder den Trainingsbetrieb auf der Kegel-Anlage verfolgen.

Im Wesentlichen ist die Sportanlage des SCR damit komplettiert. „Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen“, sagt Termöllen, doch das trübt die Freude an der Anlage, auf die der Verein so lange hingearbeitet hat, kein bisschen. Etwas schade hingegen ist, dass die geplante Groß-Veranstaltung zur Eröffnung bis heute nicht hat stattfinden können. Nach der Fertigstellung gab es zwar eine offizielle Schlüsselübergabe vor geladenen Gästen. Aber weil die Anlage hopplahopp in Betrieb genommen werden musste, wurde das große Sportfest (für alle Bürger) zunächst verschoben. Dann kam Corona hinzu. „Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt Termöllen. Man wolle dieses Fest auf jeden Fall noch veranstalten, als sportliches Highlight stellt man sich ein Einlagespiel mit einer Stadtauswahl oder einer höherklassigen Mannschaft vor.