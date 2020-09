Regelmäßig ruft der Reckenfelder Bürgerverein zur Teilnahme an Reinigungsaktionen (Clean Up) im Ort auf, doch in Corona-Zeiten ist (fast) alles anders.

Was sich offenbar nie ändert: dass sich viel Müll und Unrat im schönen Ortsteil ansammelt. „Dies haben wir zum Anlass genommen und am Samstag unseren bekannten Clean-Up durchgeführt“, heißt es in einer Mitteilung des Bürgervereins. Aufgrund der Auflagen und der Risiken haben sich die Organisatoren dieses Mal jedoch dazu entschieden, die Veranstaltung nur vereinsintern und somit in einem wesentlich kleineren Rahmen als sonst durchzuführen.

Insgesamt sind 25 Vereinsmitglieder dem Aufruf gefolgt. In kleinen Teams, natürlich mit Abstand, Mund/-Nasenschutz sowie unter Beachtung der allgemeinen Corona- und Hygieneregeln, wurde Reckenfeld wieder von Dreck und Abfall befreit.

Wie auch in den vergangenen Jahren zeigte sich ein durchweg großes Interesse bei allen Altersklassen: Der jüngste Helfer war gerade mal vier Jahre alt und der erfahrenste 82 Jahre.

Im Anschluss an die erfolgreiche Aktion wurde gegrillt. Mit ausreichendem Abstand haben sich die freiwilligen Helfer die Bratwürstchen schmecken lassen und sich über die Aktion ausgetauscht.

Der Dank des Bürgervereins galt allen Helfern, „die uns auch unter diesen erschwerten Bedingungen unterstützen konnten“ und an die Sponsoren Edeka Fenderl (Grillwürstchen) und Ahlert Entsorgung (Container).

So erfolgreich „Clean Up“ trotz aller Einschränkungen auch war, ohne Corona sammelt es sich irgendwie doch angenehmer. „Wir hoffen, dass wir die nächste Aktion im Frühjahr 2021 wieder regulär durchführen können“, resümiert der Re-Bü-Ve daher abschließend.